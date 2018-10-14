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Необычные офисные образы для женщин 40+
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Необычные офисные образы для женщин 40+ 

Я Покупаю 5 часов назад
Фото: Я Покупаю
Пойти на работу в замшевых ботфортах и мини-юбке, надеть розовые сапоги или ярко-красную водолазку — почему нет? И не так важно, сколько вам лет. В качестве примера предлагаем несколько образов стритстайла.

Сдержанный комплект + яркие аксессуары

Оживить деловой лук, состоящий из брюк и жакета, можно с помощью неординарных аксессуаров. Подойдут ботильоны из яркой замши, бархатная сумочка, очки с цветными стеклами. Главное — не переборщить с цветом.
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Подходящими оттенками станут глубокий фиалковый, сапфировый, изумрудный и вишневый.

Объемный верх + ботфорты

Ботфорты — обувь для всех возрастов, но только при условии, что верх будет подобран грамотно. Лучше всего выбрать объемное или приталенное платье чуть выше или даже ниже линии ботфортов, а сверху накинуть цветную шубу с принтом колор-блок или в полоску. Завершить этот задорный образ поможет однотонная сумка-тоут.
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После рабочего дня в таком наряде можно смело отправляться в ресторан.

Черный аутфит + розовые акценты

Кто сказал, что розовый цвет не вписывается в рамки офисного дресс-кода? Попробуем развенчать этот миф.
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Розовые аксессуары и обувь делают этот образ более стильным. Здесь важно выбрать глубокие тона, а пастельные оставить до лета.

Клетчатый костюм + красная водолазка

Клетчатый принт тартан не просто модный, но и весьма практичный. С деловым костюмом в клетку можно придумать множество образов на все случаи жизни.
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Чтобы произвести фурор, добавьте к костюму остроносую обувь на тонкой шпильке и небольшую сумочку. Но главными акцентами пусть станут красная водолазка и помада в тон.

Юбка из шифона + жакет

Юбка из воздушной ткани поможет создать романтичный образ (обратите внимание, что для каждого типа фигуры есть свой удачный фасон юбки).
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Если добавить к ней строгий двубортный жакет, сумку на длинном ремне и остроносые ботильоны — можно покорять карьерные высоты!

Однотонная шуба + принтованные аксессуары

Большое количество цветов в одном наряде — не всегда признак дурного вкуса. Главное — виртуозно их сочетать. Например, можно надеть черно-белое платье, накинуть на плечи шубу бордового цвета, подобрать клатч с геометрическим рисунком в похожей гамме и выбрать ботильоны из черной кожи.
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А для большего эффекта — с анималистичным принтом.
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