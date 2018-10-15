«Красивой должна быть дома для мужа»

Умная женщина всегда выглядит на максимум своих природных данных. И не потому что хочет кому-то угодить, а потому что это помогает в любой карьере и просто приятно. И это не дискриминация. У мужчин всё то же самое. Сибирячки из сегодняшнего материала уже добились успеха в своей сфере, но всё равно готовы тратить на образ максимум времени, жертвуя сном, завтраками и прочими составляющими утра. У каждой из них свой индивидуальный стиль. Корреспондент SHE спросила их, как умение одеваться помогло им в карьере, что обязательно должно быть в гардеробе у женщины и какая вещь для них под запретом.

Глафира Соболева, 28 лет, артистка балета в НОВАТе

«Не сказала бы, что внешность и одежда помогают мне в жизни. Большую половину занимает сцена, где определяющим фактором является профессионализм. За пределами сцены есть вечно живое правило — встречают по одежде, работающее на 100%. Я не люблю сливаться с толпой, дело не в яркости одежды, а в яркости подачи образа. Человек я необычной, скажем так, профессии, и обыденность для меня — понятие чуждое. Выступать на сцене я начала со времён хореографического колледжа, будучи студенткой, я не могла позволить себе одеваться так, как я хочу. По истечении 18 лет и с выходом на работу я стала одеваться именно так, как я себя чувствую.

Четкого стиля я не придерживаюсь. Настроение влияет на выбор одежды и ритм жизни тоже. На работе мы находимся в основном в купальниках, в репетиционной форме. Я иду до работы 8 минут, тут же переодеваюсь в балетную одежду. Часто образ жизни на бегу заставляет одеваться проще: в то, что можно быстрее снять, — джинсы, джемпер, футболка, кофта. Но если я куда-то собираюсь выйти, то одеваюсь в полной мере так, как хочу выглядеть. В такие моменты отдаю предпочтения платьям — обтягивающие, короткие, длинные, свободные, их у меня много. Но в силу балетной и подтянутой фигуры ношу в основном одежду облегающего кроя.

У женщины обязательно должны быть туфли на шпильках, много. И вообще обувь обязана быть дорогой. Если купить одежду массмаркета где-нибудь в Zara — это более чем нормально, то обувь должна быть дорогой. При покупке одежды в моем случае часто играет роль размер, он у меня 40-й, часто вещь оказывается большой. В моем гардеробе есть одежда как от Max Mara, Etro, так и Bershka, H&M, что-то базовое можно купить в недорогих магазинах и комбинировать их. Я не гонюсь за ценой, а скорее за ценностью.

Брюки-кюлоты не для меня, они стильные, но этот фасон мне не идет. Нужно адекватно оценивать особенности фигуры при выборе одежды. Что касается экспериментов — только с волосами. Я дважды перекрашивалась в тёмный шоколад, в итоге всё равно возвращала свой цвет — не натуральный от природы, а тот, в котором я чувствую себя собой. Моё окончательное и бесповоротное — это блонд».

Лилия Авдеева, 28 лет, директор SEO спортивного клуба SISTEMA

«Все мы прекрасно понимаем, что каким бы прогрессивным ни было наше общество, всё ещё живо "Встречают по одежке". Деловое пространство диктует определенный стиль одежды, ухода за собой и умения держаться. И всё же не стоит забывать: женщина всегда останется женщиной. Мой стиль меняется в течение всей жизни. На данный момент в моём гардеробе больше классической одежды. Однако я довольно часто ношу вещи в пижамном стиле».

— Какая вещь для вас табу? — А. З. «Таких вещей нет. Если это качественное изделие и оно хорошо село, могу спокойно носить. В основном одежду я шью на заказ или приобретаю в поездках в Европу. На мой взгляд, в гардеробе деловой женщины должны быть три вещи: пиджак, лодочки и улыбка. Периодически я провожу обновления гардероба. Что же до стиля, последние полтора года он неизменен. Самым необычным назову тот, когда подстригала волосы под "пикси". Красиво, безусловно, но ох, уж эта ежедневная укладка».

Василина Катаева, 31 год, телеведущая на 49 канале, блогер

«Всегда, в любой момент девушка должна быть хорошо одета, а главное — в тему, у каждого мероприятия есть свой стиль. Перед тем, как куда-то пойти, лучше уточнить, во что будут одеты участники, чтобы не выглядеть нелепо. Однажды меня пригласили на одну вечеринку, я, как полагается, надела красивое платье, пышное и очень нарядное, в итоге на вечеринке в платьях была я и маленькая девочка, все остальные были в спортивных костюмах. У меня нет определенного стиля, я могу надеть как платье в пол, так и рваные джинсы. Стиль в одежде меняется равно пропорционально переменам в моде, и каждый раз, пересматривая старые фотографии, думаешь: как я одевался раньше? Зачем я это надела тогда? Мне же это не идёт. Сейчас я отдаю предпочтение юбкам-карандаш — они красиво обтягивают фигуру, подчеркивают достоинства, но это совсем не означает, что юбки-карандаш идут всем, каждая девушка должна найти свой идеальный элемент гардероба. У меня, например, короткий торс, и мне совсем не идут вещи с завышенной талией, это смотрится, как будто у меня нет тела и ноги сразу из рук и подмышек растут.

В гардеробе у женщины должно быть много аксессуаров — очки, часы, браслеты, шляпы, сумочки, повязки. Аксессуары придают особый стиль женщине, как раз с помощью них образ как бы дополняется и проявляется индивидуальность. Я долгое время не носила аксессуары, потому что не умела подбирать, что к чему подходит.

Мне нравится покупать вещи в шоурумах. Там всегда можно найти что-то необычное, и есть большая доля вероятности, что ты не встретишь девушку, одетую точно так же, как и ты, в отличие от магазинов в торговых центрах — там точно никакой индивидуальности. Я выискиваю в городе годные шоурумы и там уже ищу интересные модели. Никогда не гонюсь за дорогими брендовыми оригиналами, покупаю либо реплики, либо вообще не брендовые вещи.

Экспериментировать с внешностью я любила в молодости: в школьные годы и в институте. Было такое, что даже перекрасилась в блонд и коротко подстриглась, но быстро поняла, примерно так же быстро, как отрасли темные корни на голове, что длинноволосой брюнеткой мне гораздо лучше, и больше не экспериментировала. Долгое время я носила короткую челку, о чем сейчас, глядя на свои старые фото, очень сильно жалею».

Наталья Еселевич, 35 лет, владелица студий татуажа, визажа и лазерной косметологии ESELEVICH

«Если человек выглядит стильно, а его образ хочется рассматривать, то однозначно возникает интерес. Так можно гораздо быстрее рассказать о себе собеседнику без слов. Мой стиль — бизнес кэжуал. Важнее всего — качество, отличная посадка, состав тканей, гармоничные оттенки и немного трендов, которые отражают мое видение себя. Я считаю, что в гардеробе у деловой женщины должны быть брючный костюм и лодочки. Табу для меня синтетические блузки в цветах и с рюшами.

Важен не столько бренд, сколько качество и эмоция, которую вещь вызывает. Я покупаю одежду как в массмаркете, так и премиум-сегмент. Люблю независимых российских дизайнеров. Сейчас эта индустрия очень быстро развивается, и я нахожу все больше талантливых дизайнеров и качественные бренды». — Экспериментировали когда-нибудь с внешностью? — А. З. «В юности перепробовала разные оттенки и длину волос: от рыжего и брюнетки до блонда».

Валерия Ольшамовская, 30 лет, соучредитель международного модельного агентства MODELS TIME

«В связи с моей сферой деятельности я слежу за трендами, дизайнерами, модными домами. Но мне интересна именно высокая мода, которую я воспринимаю как искусство. В повседневной жизни я совсем не любитель шопинга — не люблю прятаться за одежду или образ, хотя когда-то у меня было много "масок". Я училась в театралке, и для меня одежда была одним из способов самовыражения и привлечения внимания. В те годы желание эпатировать было намного сильнее здравого смысла. Чего только не было в моем гардеробе — от красных лакированных ботфортов и леопардовой шубы до бесконечно широких штанов и кепок с прямым козырьком, как у истинного любителя хип-хопа, у меня их было немало. Сейчас я понимаю, что все те образы были игрой, я не могла четко разделять сцену и жизнь.

Конечно, многие ранние фотографии сейчас вызывают улыбку, уж очень кажутся нелепыми все те наряды, искусственный загар, искусственные ногти с сумасшедшим дизайном. Но я рада, что все эти эксперименты с внешним видом и стилем закончились вовремя. Хотя, как знать, может, не закончились, и я стану одной из чокнутых старушек в тигровых лосинах, выкрашу волосы в фиолетовый цвет и уеду на Гоа. Ничего не исключаю.

Сейчас моя одежда проще и лаконичнее. На смену ярким принтам пришли однотонные вещи чёрного, красного, бежевого цветов. С появлением ребёнка и бизнеса я научилась ценить время, и как следствие — у меня появилось больше обуви на каблуках средней длины и нередко совсем без каблуков. Сейчас для меня большое значение имеет качество ткани.

В гардеробе любой женщины должно быть много красивого нижнего белья. Я поясню: часто женщины полностью отдают себя бизнесу, работе, забывая о семье. И вот красивая, яркая, успешная возвращается домой, смывает макияж, делает гульку на голове, натягивает застиранный халат или старые джинсы, растянутую футболку, тапочки. Я год жила в арабской стране и извлекла очень важный для себя урок: самой красивой ты должна быть дома для своего мужа, а на людях можно и скромнее. У большинства арабок дома макияж, каблуки, красивая одежда — обязательное условие. На мой взгляд, это очень здорово и правильно. У нас же всё наоборот — жена на работе и с друзьями такая вся неотразимая, нарядная, а дома — не узнать. Для меня табу — так называемые "реплики", подделки под известные бренды с логотипом на всю грудь или не грудь. Слишком часто приходится видеть "дорого-богато" одетых молодых девчушек в китайском фабричном "гуччи" с головы до пят. А ещё я не согласна с тем, что встречают по одёжке, — это, как мне кажется, очередной, навязанный стереотип».

Татьяна Садовская, 31 год, дизайнер одежды

«Хороший внешний вид — это неотъемлемая часть нахождения в социуме. Если ты одеваешься интересно, ну или просто со вкусом, это сразу вызывает расположение. Я всегда любила одеваться ярко, думаю, хотела претендовать на место в центре внимания. Порой моя одежда была на грани с авангардом. Наигравшись со своим гардеробом вдоль и поперёк, я решила сама начать свой путь в производстве одежды.

Находясь в профессии дизайнера одежды, постепенно мой стиль стал более лаконичным и сдержанным. Сублимирую, так сказать, в свои коллекции, они у меня всегда отличаются яркостью. Отдаю предпочтение удобным, качественным вещам с изюминкой, нравится сочетать разную фактуру и принты, создавать сочные колорблоки. Для повседневной жизни спорт шик и кэжуал — самый оптимальный вариант. У каждой деловой девушки в гардеробе должны быть костюмы современного кроя и пальто. Удобные лодочки, желательно цветные, чтобы разбавить деловой образ.

Крайне редко ношу одежду не своего бренда, обычно шопинг случается за границей в отпуске, люблю именно дизайнерские вещи. Мода меняется, сегодня на что-то табу, а завтра это тренд. Я открыта к любому повороту событий, и у меня нет табу. Сейчас, мне кажется, я не сторонник экспериментов с собой, плавно перехожу из одного образа в другой, просто так получается. Наверное, наигралась в своё время».

Мита Багдасарян, 28 лет, руководитель свадебной студии

«Внешность очень важна в работе. Я всегда любила деловой стиль, мне он очень идёт. У меня никогда не было таких ситуаций, чтобы я подбирала одежду и мне не подошло, только в переходном возрасте. В последнее время я эффектно миксую классические вещи с модными предметами гардероба — пиджак с рваными джинсами или длинный кардиган с легкой блузой и шортами.

У успешной женщины в гардеробе обязательно должны быть деловые костюмы или элегантное платье для встреч. Табу для меня — некачественные и немодные вещи. Я люблю экспериментировать с внешностью — например, год назад я была брюнеткой. У меня темные волосы от природы, но я резко решила стать блондинкой и мне очень нравится, пока не собираюсь меняться».