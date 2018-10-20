Почему ваша одежда выглядит дешево 

Вы покупаете свитер, а через неделю понимаете, что выглядите в нем, мягко говоря, не очень. Знакомая ситуация? При этом есть немало людей, которые приобретают только недорогие вещи и выглядят в них идеально. Рассказываем, что не надо покупать, чтобы не обнаружить однажды полный шкаф бесполезного барахла.
Сложный крой и обилие деталей
Затейливая отделка сама по себе не является признаком дешевизны изделия. Фокус в том, что сделать правильные и красивые рюши тоже надо уметь. А красивая фурнитура, например, молнии, клепки и стразы, стоит недешево. Поэтому шансов найти действительно хорошо сделанную такую вещь в масс-маркете стремятся к нулю. Это правило касается и сложного кроя, который тоже требует затрат при производстве.
Как быть?
Ищите простые силуэты и обращайте внимание на обработку швов. Пусть на вашем пуловере не будет рюшей, зато обработанная косой бейкой горловина дольше сохранит свою форму даже после многократных стирок.
"Красивые" синтетические ткани
К сожалению, платье из дешевого кружева, блестящего атласа или "недобархата" никогда не будет выглядеть хорошо. И оно не имеет ничего общего с шелковыми платьями или кружевами, которые создаются вручную для модных домов. Плюс ко всему, обработка швов в таких изделиях тоже крайне важна.
Как быть?
Обратите внимание на струящиеся матовые ткани. Например, вискоза, а также купро и лиоцелл. Они бывают похожи на шелк и драпируются почти как натуральные ткани (и мнутся, увы, также).
Вещи с декором
Декор из бантиков, цветочков и жемчуга, который вы видите на фото с показов, совсем не то же самое, что вы можете купить в магазине средней ценовой категории. Проходите мимо, серьезно. Эти вещи не будут выглядеть хорошо никогда и ни для кого.
Как быть?
Если все же хочется декора — выбирайте вышивку нитками или бусинами. Такие варианты выглядят приемлемо и не так сильно кричат о невысокой стоимости вещи.
Вещи "по фигурке"
Без комментариев. Мы сейчас говорим, конечно, не о трикотаже. Шансов на то, что на вас правильно сядет лекало крайне мало. Поэтому, покупая такую одежду в масс-маркете, можете поприветствовать пузыри на спине и вытачки подмышками.
Как быть?
Одежда расслабленного силуэта поможет скрыть огрехи кроя. Если же вам все-таки очень хочется чего-то облегающего, придется побегать. Все компании используют разные лекала, поэтому возможно, вы сможете найти то, что вам подойдет. Ориентируйтесь на свои параметры. Ряд фирм выпускает специальные линии для высоких или низких девушек, а также для обладательниц большой груди. Возможно, все же придется потратиться на подгонку вещи в ателье.
Вещи ярких необычных цветов
Увы, после пары стирок дешевый краситель, скорее всего, начнет вымываться. Поэтому ваш розовый свитер очень быстро станет не тем, что раньше.
Как быть?
Выбирайте сдержанные и не очень яркие цвета. Если все-таки решите потратиться на яркую вещь — следуйте инструкции по стирке и используйте специальные моющие средства.
Несколько общих рекомендаций:
- Старайтесь использовать специальные моющие средства для цветных, черных и шерстяных тканей.
- Стирайте на холодном режиме. Если вы не носите одну и ту же футболку неделю подряд и не ползаете по горке с ребенком, то, скорее всего, вашей одежде не нужна стирка даже на 30 градусах. Достаточно просто застирать локальные загрязнения, если они есть.
- Если вам теперь кажется, что в масс-маркете можно покупать только серые мешки, то это не совсем так. Это еще отличный вариант, чтобы опробовать "быстрые" тренды. Эти вещи выйдут из строя как раз в тот момент, когда станут неактуальны.
- Вложитесь в несколько базовых и лаконичных вещей подороже. А вот аксессуары к ним ищите в масс-маркете. Крупные серьги, леопардовые колготки, шарфы-пледы — все это поможет разнообразить скучную базу.