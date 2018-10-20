Почему ваша одежда выглядит дешево

Вы покупаете свитер, а через неделю понимаете, что выглядите в нем, мягко говоря, не очень. Знакомая ситуация? При этом есть немало людей, которые приобретают только недорогие вещи и выглядят в них идеально. Рассказываем, что не надо покупать, чтобы не обнаружить однажды полный шкаф бесполезного барахла.

Сложный крой и обилие деталей

Затейливая отделка сама по себе не является признаком дешевизны изделия. Фокус в том, что сделать правильные и красивые рюши тоже надо уметь. А красивая фурнитура, например, молнии, клепки и стразы, стоит недешево. Поэтому шансов найти действительно хорошо сделанную такую вещь в масс-маркете стремятся к нулю. Это правило касается и сложного кроя, который тоже требует затрат при производстве.

Как быть?

Ищите простые силуэты и обращайте внимание на обработку швов. Пусть на вашем пуловере не будет рюшей, зато обработанная косой бейкой горловина дольше сохранит свою форму даже после многократных стирок.

"Красивые" синтетические ткани

К сожалению, платье из дешевого кружева, блестящего атласа или "недобархата" никогда не будет выглядеть хорошо. И оно не имеет ничего общего с шелковыми платьями или кружевами, которые создаются вручную для модных домов. Плюс ко всему, обработка швов в таких изделиях тоже крайне важна.

Как быть?

Обратите внимание на струящиеся матовые ткани. Например, вискоза, а также купро и лиоцелл. Они бывают похожи на шелк и драпируются почти как натуральные ткани (и мнутся, увы, также).

Вещи с декором

Декор из бантиков, цветочков и жемчуга, который вы видите на фото с показов, совсем не то же самое, что вы можете купить в магазине средней ценовой категории. Проходите мимо, серьезно. Эти вещи не будут выглядеть хорошо никогда и ни для кого.

Как быть?

Если все же хочется декора — выбирайте вышивку нитками или бусинами. Такие варианты выглядят приемлемо и не так сильно кричат о невысокой стоимости вещи.

Вещи "по фигурке"

Без комментариев. Мы сейчас говорим, конечно, не о трикотаже. Шансов на то, что на вас правильно сядет лекало крайне мало. Поэтому, покупая такую одежду в масс-маркете, можете поприветствовать пузыри на спине и вытачки подмышками.

Как быть?

Одежда расслабленного силуэта поможет скрыть огрехи кроя. Если же вам все-таки очень хочется чего-то облегающего, придется побегать. Все компании используют разные лекала, поэтому возможно, вы сможете найти то, что вам подойдет. Ориентируйтесь на свои параметры. Ряд фирм выпускает специальные линии для высоких или низких девушек, а также для обладательниц большой груди. Возможно, все же придется потратиться на подгонку вещи в ателье.

Вещи ярких необычных цветов

Увы, после пары стирок дешевый краситель, скорее всего, начнет вымываться. Поэтому ваш розовый свитер очень быстро станет не тем, что раньше.

Как быть?

Выбирайте сдержанные и не очень яркие цвета. Если все-таки решите потратиться на яркую вещь — следуйте инструкции по стирке и используйте специальные моющие средства.