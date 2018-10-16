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Дженнифер Лопес удивила безвкусным нарядом
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Дженнифер Лопес удивила безвкусным нарядом 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
В Беверли-Хиллз 15 октября состоялась вечеринка Elle Women In Hollywood. Мероприятие посвящено женщинам, которые работают в киноиндустрии.
На вечере собрались звезды, которые не только снимаются в фильмах или снимают их, но и открыто выступают за права женщин. Одной из главных персон стала певица Леди Гага, она появилась в свободном ультрамодном костюме мужского кроя. Стоит отметить, что ей вручили награду: «самая влиятельная женщина в Голливуде». Эффектно выглядела также актриса Кейт Бекинсейл. Она надела черный комбинезон с кружевной вставкой в зоне декольте.
Однако образ Дженнифер Лопес оказался неудачным. Певица, которая охотно демонстрирует достоинства фигуры, выбрала розовый топ своеобразного кроя с массивным бантом и черную юбку-карандаш. На мероприятии также появились Шарлиз Терон, Кира Найтли, Миа Фэрроу, Тесс Холлидей и многие другие зарубежные звезды.
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