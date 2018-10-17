Какую верхнюю одежду носить этой осенью

Самая модная верхняя одежда этого сезона: копим деньги на шубу, дубленку и кейп.

Кейп

Если в чем-то и стоит брать пример с Мелании Трамп, то в нарядах. Возьмем любимейший предмет гардероба первой леди США — кейп. Он уместен и в ди— пломатических поездках в Россию (надеемся, она таки со— стоится), и на встречах с детьми из неблагополучных семей на лужайке Белого дома.

Дубленка

Вспоминаем осень 2016 года и самую узнаваемую вещь из коллаборации H&M x Kenzo — черную дубленку с овчиной цвета клубничной жвачки.

Пальто

Вместо одного пуховика лучше купить несколько пальто. Да-да, мы в своем уме. Надевайте их друг на друга не стесняясь. Сто одежек, и все без застежек — девиз этой осени.

Тренч

Дизайнеры предлагают сыграть в наши любимые ролевые игры. Черный кожаный тренч — и вы Блейд, истребитель вампиров; серый в пол — и вы инспектор Гаджет; бежевый нараспашку — и перед нами дерзкая со— блазнительца из «Основного инстинкта».

Шубы

Фэшн-деятели подзабили на борьбу за права животных и не гонятся за искусственным мехом. Не важно, берете ли вы шубу из мутона или лисы — главное, пообъемнее, попушистее и цвета вырвиглаз.