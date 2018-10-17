Необычные модные пальто для женщин от 30 до 50

Разбираемся, с чем носить оригинальные и классические модели, чтобы выглядеть стильно и нескучно.

Пальто из букле

Особенности: «букле» происходит от французского слова boucle — «завиток». Это ткань из шерсти, хлопка, вискозы или синтетических материалов, на поверхности которой множество узелков. Благодаря необычной фактуре пальто смотрится объемным. Верхняя одежда из такой ткани очень теплая и мягкая. А классическая модель к тому же визуально вытягивает фигуру.

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Как носить: черное пальто из букле в стиле Коко Шанель будет отлично смотреться в сочетании с юбкой миди или классическими джинсами, с водолазкой или рубашкой. Обувь лучше всего выбрать изящную: ботильоны на устойчивом каблуке или остромодные оксфорды.

Стеганое пальто

Особенности: пальто из стеганой ткани надежно защитит от холода и ветра, а еще продемонстрирует окружающим ваше чувство вкуса. Подчеркнуть линию талии можно при помощи пояса или ремня с пряжкой.

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Как носить: стеганое пальто в темно-синих или коричневых тонах можно назвать базовым, ведь с ним легко составить множество повседневных образов. Оно выигрышно смотрится и с джинсами, и с классическими прямыми брюками со стрелками, и с офисными платьями прямого кроя. Для прогулки или загородного уик-энда лучше одеться многослойно — в таком аутфите стеганое пальто можно сочетать с фланелевой рубашкой, свитшотом, скинни и ботинками челси.

Твидовое пальто

Особенности: твид — очень теплый и приятный на ощупь материал. Чтобы влияние объемной фактуры было минимальным, крупным женщинам рекомендуем выбирать прямую модель или пальто слегка приталенного силуэта.

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Как носить: твидовое пальто без декоративных элементов можно надеть с классическим брючным костюмом, который очень популярен у дизайнеров. Высоким дамам стоит примерить длинное твидовое пальто в клетку с плиссированной юбкой и ботильонами.

Мнение эксперта

Оксана Бондаренко, креативный директор «Ли-Лу»

— Цвет, пожалуй, главное, на что стоит обратить внимание при выборе пальто даме 40+. Несмотря на то, что в моде сегодня почти нет табу, взрослая женщина в флуоресцентном пальто может выглядеть несколько комично. Лучше отдайте предпочтение пастельным оттенкам.

В выборе фасонов никаких ограничений нет — все зависит от типа вашей фигуры и личных предпочтений. Это же касается и тканей: твид — более классический вариант, букле — более модный.

Разнообразные аксессуары — платок или вязаная шапка — облегчат образ и сделают его менее пафосным. Это будет интересно и стильно. Когда шапка, шарф и перчатки явно из одного комплекта — это примета советского времени. Сегодня таких строгих правил не существует. Можно использовать как базу цвет верхней одежды — и подбирать аксессуары близкого оттенка либо контрастного.

Пальто-кокон

Особенности: пальто этой модели может быть на пуговицах, на молнии или вовсе без застежки. Многие женщины ошибочно полагают, что пальто-кокон допустимо только для высоких и стройных девушек. Если ваша красота не вписывается в параметры 90–60–90, ищите вещь, объем которой не слишком велик. Тогда силуэт пальто скроет широкие бедра и талию, но не превратит вас в матрешку.

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Как носить: темно-синее, черное или серое пальто-кокон подойдет деловым леди. Из яркой палитры стоит присмотреться к красному, васильковому, темно-желтому, горчичному цветам. Такое пальто прекрасно сочетается с повседневными вещами — лонгсливами, рубашками и джинсами, кожаными кедами. С ним можно составить и более официальный образ: достаточно надеть юбку-карандаш и блузку с бантом.

Пальто оверсайз

Особенности: лаконичное пальто садится по фигуре свободно, однако при этом оно не должно висеть. Несмотря на объем, пальто оверсайз подчеркивает хрупкость женщины. Свободный крой создает ощущение комфорта и отлично подходит любительницам активного образа жизни.

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Как носить: прямое пальто оверсайз — образцовая вещь в стиле кэжуал. Его уместно носить каждый день: с юбкой-карандашом и водолазкой — на работу, с платьем или романтичной юбкой — на торжество.

Вязаное пальто

Особенности: красивые и практичные вязаные пальто не теряют популярности. Стоит присмотреться к модели крупной вязки, напоминающей кардиган, она будет отлично смотреться с легинсами, высокими сапогами и объемной сумкой. Интересное решение — вязаное пальто-дафлкот. Прямое вязаное пальто можно дополнить узким кожаным ремнем, чтобы подчеркнуть талию.

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Как носить: эта модель подходит только для межсезонья. Используйте ее как альтернативу плащам и кожаным курткам. Днем носить вязаное пальто можно с джинсами-бойфрендами, базовой футболкой и лоферами, а вечером — с юбкой миди и топом в бельевом стиле.

Бушлат

Особенности: пальто в стилистике милитари идеально для женщин с фигурой типа «перевернутый треугольник»: воротник отвлечет внимание от широких плеч. Обратите внимание: бушлат не должен тесно облегать фигуру.

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Как носить: бушлат сочетается с расклешенными джинсами, кожаными прямыми брюками и рубашками свободного кроя. Не менее эффектный вариант — с платьем в цветочек и грубыми ботинками.

Мнение эксперта

Карина Химчинская, российский дизайнер

— Я бы порекомендовала выбирать классическое однобортное пальто. Оно станет идеальным вариантом не на один сезон — классика не выходит из моды. Если хочется выделиться из толпы и придать образу игривости, выбирайте белое, серое или красное пальто. Если нет, то сделайте ставку на базовые цвета: синий, бежевый, черный.

Платье может быть короче пальто, но только в том случае, если вы уверены, что нигде не будете ходить расстегнутой. Если нет, то старайтесь подбирать платье одинаковой длины с верхней одеждой. Идеальное сочетание — классическое пальто и лаконичное платье-футляр. Строгость такого образа можно смягчить ярким или объемным аксессуаром. Например, элегантно смотрится шелковый или трикотажный платок и сумка через плечо.