5 секретов удачного «взлома» осенних распродаж

Конец октября традиционно дает старт осенним распродажам. Под руководством эксперта разбираемся, какие покупки со скидками, действительно, выгодны, а какие акционные товары не принесут вам ни пользы, ни удовольствия.

Когда в витринах магазинов появляются растяжки, обещающие дисконт в 50, 70, а то и 90%, трудно не потерять голову. Однако на практике результатом «охоты за скидками» нередко становятся горы ненужных вещей, которые только захламляют гардероб, и счет по кредитной карте, в разы превышающий ваши ожидания. Чтобы избежать шопинг-ловушек и купить на распродаже только качественные и актуальные вещи, действуйте как профессионалы модной индустрии: расчетливо и прагматично, но с вдохновением.

Наталья Душегрея, дизайнер, обладательница золотой статуэтки «Подиум», лауреат конкурса «Деловая женщина года-2015»:

«Во время шопинга на распродажах делайте ставку на классику, а не на тренды, и больше верьте своему отражению в зеркале, чем лестным комментариям продавца в магазине».

Не гонитесь за дешевизной

Да, на распродаже порой можно приобрести что-то «почти даром». Но крайне редко такие покупки оказываются удачными. Наилучшим приобретением в сезон скидок станут изначально дорогие вещи, не выходящие из моды.

Wish-list: 10 лучших покупок на осенней распродаже классические джинсы: с идеальной посадкой, без потертостей и декора брюки-сигареты вязаный кардиган из натуральной шерсти пиджак или блейзер свободного кроя, лучше удлиненный красивый клатч минималистичного дизайна платье-футляр туфли-лодочки на каблуке удобной для вас высоты нижнее белье вместительная сумка из натуральной кожи аксессуары: шарфы, шапки, перчатки

Секретное правило распродаж: «Один лучше чем два»

Нередко на распродажах действует акция, когда каждая четвертая или третья вещь в чеке достается покупателю в подарок. В случае, когда бюджет на шопинг ограничен, это кажется удачным выходом из ситуации.

Однако на практике выгоднее купить одну хорошую дорогую вещь, чем три маечки сомнительного качества.

Не экономьте на крупных покупках

Есть вложения в гардероб, которые можно считать долгосрочной инвестицией. Одно из них — качественное демисезонное пальто. Верхняя одежда, хорошая сумка, дорогая обувь — все это предметы гардероба, которые нельзя покупать, ориентируясь исключительно на скидки. Даже на распродаже они стоят немало, а для вашего стиля неудачный выбор таких вещей — губителен. И если плохо сидящее пальто — это просто некрасиво, то неудобные туфли — еще и вредно для здоровья.

Вложитесь в престижную вещь

Она вовсе не обязательно должна быть очень яркой и кричащей, но непременно высокого качества. Это может все что угодно: кожаная куртка-косуха, необыкновенное платье, эффектные туфли. Такие «долгоиграющие» инвестиции в гардероб всегда окупаются.

Не берите вещи из стоп-листа стилистов

Есть предметы гардероба, которые на распродаже брать нельзя категорически. Кстати, именно такие вещи, как правило, активнее всего рекламируют магазины. Вы увидите их на витринах, они будут первыми попадаться вам на глаза в зале, их порекомендует консультант в зале. Не впадайте в распродажный ажиотаж, и сэкономите на более необходимые вам покупки.