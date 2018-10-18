10 вещей на осень и зиму для девушек plus-size

Сегодня, конечно, не приходится говорить о том, что тренды для девушек размера «плюс» чем-то отличаются от стандартных, однако кое-какие особенности все-таки есть. Мы обратились за помощью к трем профессиональным стилистам и составили для тебя целый пул рекомендаций!

Темные цвета, мешковатый фасон и максимально «незаметная» модель — многие думают, что именно этим ограничивается выбор одежды для дам с аппетитными формами. Пора сломать этот стереотип. Вещи, о которых я расскажу, помогут тебе выглядеть эффектно, нравясь себе и окружающим!

Итак, во-первых, стоит обратить внимание на вещи с принтами. Это может быть, например, яркая худи или рубашка со сложным узором. Всеми любимые толстовки и худи вовсе не обязательно должны быть одноцветными — яркий дизайн сделает такую вещь особенной, а традиционный для этого предмета гардероба oversize придаст street-style-образу загадочность. Что же касается рубашки, то затейливый узор отлично сочетается с классическим фасоном — необычная сорочка в паре с классическим темным низом сделает повседневный look особенным. Выбирай оттенки, исходя из красок лица, тогда цветовые акценты в одежде непременно подчеркнут природную красоту.

Еще один must-have, на мой взгляд, красное платье. Красный цвет — символ сексуальности. Многие обходят алый оттенок стороной, опасаясь того, что будут выглядеть вызывающе. В сочетании со свободным кроем и широким рукавом красное платье станет воплощением изысканности и не оставит сомнений в том, что ты уверена в себе.

Стоит также подыскать нетипичную юбку-карандаш. Ты наверняка избегаешь эту модель из-за того, что она якобы слишком плотно сидит на бедрах. Запомни: юбка-карандаш далеко не всегда облегающая. Некоторые модели обладают не приталенным силуэтом, а свободным. Сочетая такую юбку с объемным свитером или летящей блузкой, можно создать официальный и при этом комфортный образ.

Для того, чтобы отвлечь внимание от полных рук, надевай платье с летящими рукавами. Возможно, даже стоит присмотреться к маленькому черному платью. Сделать привычное новым поможет фасон рукава — подбери платье с воланами. Они расскажут о красоте твоих рук и обратят внимание окружающих на маникюр и аксессуары. Отличную партию такому платью составит яркий шелковый платок, повязанный на шею.

В этом сезоне анималистичный принт царил на всех подиумах мира! Леопардовая блузка или джемпер будут отлично смотреться с широкими брюками и джинсами, которые также актуальны в этом сезоне.

Летящие ткани, манишки, банты и вышивка кружевом еще один ультрапопулярный тренд этой осени. Викторианские блузки в сочетании с другой it-вещью, юбкой-карандашом или клетчатыми брюками сделают образ максимально интересным и модным. Осенью юбка-карандаш и брюки не будут выглядеть слишком строго, если дополнить их неоновой или белой обувью.

Вещи в полоску пугают многих, и не без оснований. Но я советую пересмотреть подход к ним. Обрати внимание на асимметричные полосы, они визуально вытягивают силуэт, и ты кажешься намного стройнее.

Еще один лайфхак по моделированию фигуры с помощью одежды — использование приталенных силуэтов. Например, при поисках пальто стоит сделать выбор в пользу макси-длины и фасона «халат». Приталенные вещи в пол смотрятся выигрышно абсолютно на любой фигуре.

Не забудь и о вещах с V-образным декольте, которое визуально сужает силуэт к талии, гармонизируя пропорции. Это может быть как платье с анималистичным принтом, так и модный свитер яркого оттенка.

Что же касается каких-то общих рекомендаций — покупай только действительно хорошо сидящую одежду. Даже черный не стройнит, если вещь плохо села. Чтобы выглядеть более выигрышно, советую выбирать структурированные и плотные материалы, которые хорошо подчеркивают силуэт.

К тому же обладательницам пышных форм лучше избегать ситуаций, когда брюки или джинсы визуально «обрезают» обувь. Составляя образ, следи за тем, чтобы было видно, где заканчиваются сапоги или ботинки, или же выбирай обувь в тон брюкам.