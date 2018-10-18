Главные принты этой осени

Немного солнца в холодной воде и немного принтов в серой и скучной осени. О самых актуальных читайте в нашем материале.

Анималистичный принт

Будим в себе зверя, а кем быть — волоокой телкой или тигрицей — решайте сами.

Полоска

Вертикальная полоска перекочевала с костюмов мафиози на платья синьорит, и все остались в выигрыше.

Горох

Любимый принт Nina Donis — «полька дот», он же горошек, — щедро рассыпан по пиджакам и брюкам. Высший шик — соединить в одном наряде два разнокалиберных горошка.

Портреты известных деятелей

Одна голова хорошо, две лучше — подумали дизайнеры и щедро налепили лики святых и не только на грудь. Вспомните только майку Херона Престона с Владимиром Путиным

Логомания

Осенью носите вещи брендами наружу, чтобы подписчики сто раз не спрашивали, что за майка.