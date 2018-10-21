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5 способов носить водолазку, как фэшиониста
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5 способов носить водолазку, как фэшиониста 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Многие недооценивают водолазки — а ведь они не только круто смотрятся, но еще и при всем при этом позволяют вам не замерзнуть. Выбираем правильные модели и учимся их носить.
1.
Многослойность — лучшая находка современной модницы. Носить пальто поверх водолазки — это хорошо, а мы предлагаем добавить еще рубашку и свитер.
2.
Как продлить своему весенне-летнему платью срок годности еще на один сезон? Носить его с высокими сапогами и водолазкой. Выбирайте яркую модель, чтобы она контрастировала с платьем.
3.
Если однотонные белые и черные водолазки для вас слишком скучно, то не ограничивайте себя в выборе и следуйте последним трендам с подиумов: сейчас актуален анималистичный принт, поэтому выбор в пользу водолазки с имитацией кожи питона будет вполне оправдан.
4.
Не скупитесь на яркие оттенки — черных и серых вещей у вас, мы уверены, в гардеробе достаточно. Носите модные оранжевые и салатовые модели, которые гармонично разбавят ваш повседневный базовый гардероб.
5.
Ну, а фанатам классической черной водолазки есть 2 совета: надевайте ее с объемным жакетом и несколькими слоями подвесок.
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