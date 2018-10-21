5 способов носить водолазку, как фэшиониста

Многие недооценивают водолазки — а ведь они не только круто смотрятся, но еще и при всем при этом позволяют вам не замерзнуть. Выбираем правильные модели и учимся их носить.

1.

Многослойность — лучшая находка современной модницы. Носить пальто поверх водолазки — это хорошо, а мы предлагаем добавить еще рубашку и свитер.

2.

Как продлить своему весенне-летнему платью срок годности еще на один сезон? Носить его с высокими сапогами и водолазкой. Выбирайте яркую модель, чтобы она контрастировала с платьем.

3.

Если однотонные белые и черные водолазки для вас слишком скучно, то не ограничивайте себя в выборе и следуйте последним трендам с подиумов: сейчас актуален анималистичный принт, поэтому выбор в пользу водолазки с имитацией кожи питона будет вполне оправдан.

4.

Не скупитесь на яркие оттенки — черных и серых вещей у вас, мы уверены, в гардеробе достаточно. Носите модные оранжевые и салатовые модели, которые гармонично разбавят ваш повседневный базовый гардероб.

5.

Ну, а фанатам классической черной водолазки есть 2 совета: надевайте ее с объемным жакетом и несколькими слоями подвесок.