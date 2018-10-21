Как сифилис изменил моду

До 1493 года в Европе понятия не имели о том, что любовные связи могут привести к страшным болезням. Беспечные европейцы столкнулись с этим заболеванием, когда Колумб вернулся из первого плавания и привез не только табак и картофель, но и сифилис. Первым этот недуг сразил капитана одного из кораблей, и спустя два года началась пандемия сифилиса, которая распространилась сначала по Европе, а к 1515 году добралась и до Японии.

Все началось с политического кризиса в Италии, воспользоваться которым захотел король Франции Карл VIII, чтобы установить свое господство. Италия сдалась без боя, и после был устроен пир на весь мир. Блюда победителям подавали полуодетые служанки, праздник перерос в настоящую оргию.

Точно неизвестно, виноваты ли прекрасные служанки, но солдаты в армии начали покрываться странной сыпью, от которой не было никакого спасения. Заболевание только прогрессировало. Французские войска вынуждены были вернуться домой. Кстати, в армии были и наемники из Швейцарии, Германии и других стран. Так, сифилис начал распространяться по всей Европе, а затем и миру.

Распространение заболевания не могло не сказаться на моде того времени, менялся образ жизни людей, а значит и в одежде не могли не возникнуть новшества.

Одежда перестала быть подчеркнуто сексуальной, исчезли декольте, на смену им пришли воротники-жабо.

Появилось нижнее белье, раньше женщины обходились лишь нижним платьем.

Сифилис начали лечить лекарствами на основе ртути, одним из побочных эффектов такой терапии стало выпадение волос. В моду вошли пышные парики, а парикмахеры стали одними из самых уважаемых и богатых людей.

В моду вошли мушки, с помощью которых скрывали следы от язв на лице.