«На охоту собралась»: мнение мужчин о дубленках и шубах

Пришло время узнать, как мужчины относятся к девушкам в мехах и стоит ли искать на зиму новую шубку. Спойлер: больше никаких жертв во имя моды — только тепло и уют!

Для женщины выбор новой шубы — тот еще квест. Во-первых, есть целый список требований, которые нужно учесть, чтобы выбрать качественную шубу: тип меха, размер, особенности пошива. Во-вторых, надо найти модель, в которой будешь выглядеть стильно, а не колхозно. В-третьих, хочется нравиться не только себе, но и мужчинам. А их предпочтения порой удивляют…

Участники опроса:

Игорь, 32 года, директор салона связи

Илья, 26 лет, аспирант

Александр, 35 лет, радиотехник

Сергей, 22 года, строитель

Шуба из длинного ворса с контрастными вставками

yapokupayu

Игорь: «Прикольная шубка, как будто сделана из шерсти мультяшных ягнят».

Илья: «Я всегда за то, чтобы моей женщине было тепло и комфортно. Люблю более женственные силуэты, но если ей в этой шубе удобно, пусть носит».

Александр: «Какая-то эта шуба неопрятная, что ли. Может, ее расчесать?»

Сергей: «Наверное, это шкура какого-то животного с минимальной обработкой. Текстура шерсти и расцветка явно намекают на естественность».

Классическая двубортная дубленка

yapokupayu

Игорь: «Не очень похожа на натуральную. А по форме вопросов нет — женственно и стильно».

Илья: «Отличная модель! Девушка в ней тоненькая и стройная».

Александр: «В таких дубленках полгорода ходить будет — в прошлом году так и было».

Сергей: «Да и пусть ходит полгорода. Это же классика».

Белоснежная шуба оверсайз

yapokupayu

Игорь: «Огромное, пушистое белое облако! Такая шубка сразу привлекает внимание, и ее обладательницу хочется рассматривать».

Илья: «Эх, не в русских городах такие шубы носить — везде же грязь, слякоть и реагенты».

Александр: «Никакой фигуры в этой шубе не видно. Сойдет только на природе или в мороз -50º!»

Сергей: «Смотрели фильм "Выживший"? Даже когда Ди Каприо щеголял в шкуре медведя, он выглядел элегантнее, чем эта дама».

Дубленка с контрастными вставками

yapokupayu

Игорь: «Очень круто выглядит! Сочетание разных цветов и фактур заставляет остановить взгляд на этой красотке».

Илья: «Девушка в этой шубе выглядит очень хрупкой и нежной. Может, дело в фасоне шубы, а может — в природной красоте этой леди».

Александр: «А мне не нравится! Как будто из кусков разных шуб и дубленок сшито».

Сергей: «Уверен, что такая шуба только для девушек до 25 лет. Женщины постарше будут выглядеть в ней нелепо».

Коричневая шуба ретро-силуэта

yapokupayu

Игорь: «Привет из 50-х? Что за старомодные наряды?»

Илья: «В целом эта девушка выглядит стильно. Наверное, это образ для вечеринки или какого-то торжества. В повседневной жизни такая шуба смотрелась бы странно».

Александр: «Не могу отвести взгляд: брюнетки — это моя страсть! Такую роковую женщину не испортит даже ужасная шуба из советских времен».

Сергей: «На фотографиях в семейном альбоме мои мать и бабушка в таких же шубах. Если у кого-то сохранились модели тех времен, будут снова в тренде».

Дубленка грубой выделки

yapokupayu

Игорь: «Напоминает тулупы, которые носят пастухи где-нибудь в горах. С платьем и джинсами это смотрится очень странно».

Илья: «Снова неоднозначный вариант. Наверное, эта девушка просто накинула дубленку, чтобы дойти в тепле на вечеринку».

Александр: «Если бы не воздушная туника и каблуки, я бы подумал, что девушка на охоту собралась. В такой дубленке только в лесу гулять».

Сергей: «Допускаю, что это очень модно. Сейчас девушки сочетают и более несовместимые вещи, так что я не берусь оценивать этот образ».