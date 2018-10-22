Социальная кампания: 09.заРОЖДЕНИЕ моды

В этом году в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia и при содействии Минздрава России проведена социальная кампания «09.заРОЖДЕНИЕ моды», призванная показать, что ожидание ребенка — радостное и важное время в жизни любой женщины, а также, что в этот сложный период женщина может и хочет выглядеть стильно, современно и изящно.

Мода для беременных — особая подкатегория одежды, и для ее создания требуется понимание женской анатомии и психологии. «09.заРОЖДЕНИЕ моды» докажет, что российские дизайнеры могут создавать идеальные силуэты для женщин, ожидающих малышей.

«Что делает женщин красивыми и заставляет улыбаться своему отражению в зеркале? Стильная и модная одежда, представленная сегодня российскими дизайнерами. Одно из самых важных событий в жизни каждой женщины — ожидание ребенка. На Неделе моды MBFW Russia мы увидели, как удачно могут сочетаться эти два фактора, делая будущих мам бесконечно стильными и красивыми», — Олег Салагай , заместитель министра здравоохранения Российской Федерации.

В проекте приняли участие 12 дизайнеров, создавших уникальные наряды для будущих мам.

YASYA MINOCHKINA

Дизайнер, покорившая индустрию всего за два года, выпускница Royal Academy of Fine Arts и Central Saint Martins: «Мода хороша тем, что может затронуть социальные проблемы и заставить говорить о них аудиторию, которой они порой бывают чужды. Я посчитала нужным вывести беременную модель на подиум в рамках вдохновляющего проекта „09.заРОЖДЕНИЕ моды“ по нескольким важным причинам. Во-первых, чтобы показать сотням девушек, что беременность — это кайф, это радость, это толчок, а не остановка. Я как мама знаю и не могу представить эту жизнь без своей прекрасной дочери Саши. В этот чудесный период вы можете развиваться, открывать новые горизонты, чувствовать, а не закрываться от мира между домом и врачами. Экспериментируйте! Во-вторых, я хотела показать, что одежда для беременных девушек тоже может быть на пике последних трендов, например, женственной, легкой, элегантной, как у нас — в Yasya Minochkina».

ОKSANA FEDOROVA

Известная модель, ведущая и дизайнер, Мисс Россия и Мисс Вселенная Оксана Федорова : «Я решила принять участие в проекте, потому что мне очень близка эта тема. Я начала создавать свою первую коллекцию, когда была в положении. Когда мне предложили сделать такой образ, я с удовольствием согласилась.

Именно это состояние было зарождением моей моды и новой для меня деятельности модельера-дизайнера. Мы создали для проекта „09.заРОЖДЕНИЕ моды“ вечернее платье со шлейфом в теме нашей коллекции "LIKE A MOVIE" (»Как кино»), образ нашей модели в положении отражает эстетику 80-х, яркий привлекает внимание. Платье исполнено таким образом, чтобы не скрыть беременность, а подчеркнуть положение женщины. Я хотела показать, что беременность — это прекрасно».

показ YAKUBoWITCH

Дизайнер Ольга Якубович: «У меня совсем недавно родился сын, ему сейчас 4 месяца! И я уверена, что смысл жизни в том, чтобы ее давать, это самое большое чудо и невероятное счастье. Платье, которое я создала, как и все наши идеальные чёрные платья YAKUBoWITCH, призвано подчеркивать достоинства! Хочется, чтобы беременная женщина оставалась привлекательной и желанной, находясь в столь прекрасном положении».

Также специальные образы были созданы дизайнерами домов моды: IGOR GULYAEV, Julia Dalakian, MALINA FASHION, Lena Karnauhova, YULIAKOSYAK, LiaGorg, Naira Arutyunian, MAD DAISY, ZABEGINA.

В этом году беременные модели также появлялись в показах Comme des Garçons SS19, Savage x Fenty SS19.

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz.

Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), HARMAN (Официальный партнер), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель).

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте Vogue.ru.