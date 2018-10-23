В тренде: с чем носить платья макси

Платья макси стали настоящей звездой осенне-зимних коллекций модных брендов. Дизайнеры представили разные интерпретации этой длины, а мы выбрали самые популярные и классные модели, которые обязательно нужно попробовать этой осенью.

Спорт-шик

Комбинация модной и удобной одежды — лучший выбор на все времена. Derek Lam, например, объединяет два эти фактора в своем макси-платье нюдовго цвета с контрастным воротником на молнии, который предлагает носить с высокими кожаными сапогами и вместительной сумкой.

Горох

Забудьте то, что вы делали летом. Осень носим платья с гороховым принтом обязательно на темном фоне. Antonio Marras покажет, как это правильно делать.

Анималистичный принт

С тем влиянием, которое животный принт оказывает на наш гардероб последние несколько сезонов, скупиться с количеством его присутствия в нашей жизни никак нельзя. Следовательно, носить длинные платья в пол с леопардовым принтом мы тоже можем.

Цветочный принт

Осенние платья с цветочным принтом тоже должны быть на темном фоне. Но если вы планиурете продлить жизнь вашим летним нарядам, то просто надевайте легкие платья поверх волдолазок ярких оттенков, как это было на показе осенне-зимней коллекции A Detacher.

Пэчворк

А тем, кто еще не определился с любимым принтом, подойдет вариант 3.1 Philli Lim — дизайнер соединил в одном платье сразу несколько актуальных в этом сезоне принтов: горох и цветы.