Victoria’s Secret анонсировали новую коллаборацию

Victoria's Secret представили новую коллаборацию, созданную совместно c Мэри Катранзу, британским дизайнером и основательницей марки Mary Katrantzou. В капсульную линейку вошли купальники, пижамы, комбинезоны, спортивные топы и леггинсы, покрытые красочными тропическими и флористическими принтами.

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В лукбуке лимитированной линейки снялись «ангелы» бельевого бренда. Ценовой диапазон изделий: от $19 до $120. Полностью коллекция будет представлена 8 ноября 2018 года на шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке. В дефиле примут участие Адриана Лима, Марта Хант , Тейлор Хилл, Тони Гаррн, Джорджия Фоулер и Даки Тот.

fancy-journal.com

В продаже коллаборация появится сразу после показа. Приобрести предметы из коллекции Victoria’s Secret x Mary Katrantzou можно будет во всех офлайн-бутиках бренда, а также в его официальном онлайн-магазине.