Ещё
Victoria’s Secret анонсировали новую коллаборацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Victoria’s Secret анонсировали новую коллаборацию 

Fancy Journal + ещё 3 7 часов назад
Фото: Fancy Journal
Victoria's Secret представили новую коллаборацию, созданную совместно c Мэри Катранзу, британским дизайнером и основательницей марки Mary Katrantzou. В капсульную линейку вошли купальники, пижамы, комбинезоны, спортивные топы и леггинсы, покрытые красочными тропическими и флористическими принтами.
fancy-journal.com
В лукбуке лимитированной линейки снялись «ангелы» бельевого бренда. Ценовой диапазон изделий: от $19 до $120. Полностью коллекция будет представлена 8 ноября 2018 года на шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке. В дефиле примут участие Адриана Лима, Марта Хант, Тейлор Хилл, Тони Гаррн, Джорджия Фоулер и Даки Тот.
fancy-journal.com
В продаже коллаборация появится сразу после показа. Приобрести предметы из коллекции Victoria’s Secret x Mary Katrantzou можно будет во всех офлайн-бутиках бренда, а также в его официальном онлайн-магазине.
fancy-journal.com
Fancy Journal: последние новости
Vera Wang представили новую рекламную кампанию Венсан Кассель и Тина Кунаки украсили обложку Vanity Fair Магазин iG-store рассказал о трендах 2018 года в выборе бизнес-подарков и дружеских презентов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, поправившиеся до неузнаваемости9
Как сифилис изменил моду94
Племянница Ирины Шейк скоро затмит саму модель2
«Не могу признаться жениху, что не девочка»244
Иглесиас рассказал, почему не женится на Курниковой3
Видео
00:32
Волочкова впечатлила фанатов короткой стрижкой
Звёзды
00:29
На дочку Маликова напали из-за странной внешности
Звёзды
00:40
Новая жена Шнура: кто она
Звёзды
00:40
Племянница Ирины Шейк скоро затмит саму модель
Звёзды
04:28
Что такое «визуальная диета» и как «едят» солнце
Здоровье
04:59
Экзотические имена звездных детей
Звёзды
04:35
Звезды, которые решились на пластику тела
Звёзды
00:39
Андрей Гайдулян оказался неверным мужем
Звёзды Любовь
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
00:45
Вечно юная актриса раскрыла секрет молодости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение