3 актуальных вида клетки на зиму

Уже не первый сезон мода пытается загнать нас в клетку — предлагаем окончательно поддаться ей!

Клетчатый принт в аутфитах звезд стритстайла приобретает новые формы и неожиданные цветовые решения. С середины 50-х годов в женской моде окончательно обосновался стиль «гарсон», и многие предметы мужского, даже мальчишеского гардероба перешли в женский. Комбинезоны и жакеты, рубашки оверсайз и школьные мини-юбки — бум на клетку когда-то поддержали Одри Хепберн , Твигги, Эди Седжвик, а теперь и мы разглядываем черно-белые фотографии и обращаемся к уличной моде — делаем все, чтобы погружение в область геометрии было успешным!

Крупная клетка

Крупные квадраты занимают почетное место на рубашках свободного кроя. Делаем ставки на привычные сочетания и принимаем правила игры на контрастах — черный и белый цвета в ней никогда не проигрывают (особенно если вы стали мастером тотал-лука). Носим, небрежно заправляя в темный деним, строгие чиносы или брюки-бананы.

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Лаконичным завершением такой клетчатой истории станут стильные лоферы или массивные ботинки в стиле милитари.

Яркий шотландский тартан

Тартан — символ принадлежности к знатным шотландским кланам, перешедший в панк-культуру середины 70-х, нашел продолжение своей истории в последних коллекциях этого года. Цветовые комбинации разнообразны: от классического алого тартана «Роял Стюарт» до самых необычных вариаций на желтом, ультрафиолетовом и неоновом фоне.

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Такие пестрые детали вряд ли потерпят конкуренцию, поэтому к ним — только лаконичные монохромные дополнения.

Виши

На этот раз прямые линии сходятся в точке максимальной женственности: клетка виши привносит теплое весеннее настроение в хмурые будни. Этот принт ассоциируется с нежными интерьерами в прованском стиле и пикниками с плетеными корзинками (виши — одна из самых популярных расцветок для скатертей и салфеток).

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Солистом клетчатого ансамбля по праву можно назвать белый цвет — с ним, как правило, перекликаются красные, розовые и небесно-голубые оттенки. Когда-то поклонницами этого вида клетки были Брижит Бардо и принцесса Диана, теперь же это неотъемлемая деталь образов многих звезд стритстайла.