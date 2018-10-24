Луноходы: с чем носить, чтобы не выглядеть нелепо

Если вам кажется, что луноходы — странная обувь для женщины, вы просто не видели, как их правильно носить зимой. Вот пять уютных, теплых и красивых идей.

Дутики + полушубок

Существует миф, что к шубе подходят только сапоги, ботильоны или ботинки без шнуровки. На самом деле эксперименты вполне уместны. Дутики вполне могут «подружиться» с модными в этом сезоне объемными экошубами, главное — соблюсти баланс цвета и формы. Сделать это легко: если у вас короткая однотонная шуба из стриженого меха, наденьте высокие массивные дутики. Если шуба более длинная, пушистая или разноцветная, выберите менее заметную обувь. Короткие шубы, которые будут сочетаться с высокими лакончными дутиками, вы можете примерить в магазине Milano Moda.

Дутики + утепленная парка

Оценить, насколько удобны луноходы, легче всего под первым снегом. В этот день наденьте их с паркой, темными джинсами и однотонной сумкой-тоут. Спортивный стиль куртки более чем оправдывает объемную обувь. Такой образ практичен со всех ракурсов — и тепло, и удобно, и стильно. К утепленной парке с дутиками подберите черную и темно-синюю сумку-тоут от GRIZZLY и Bagsland. Объемная форма позволяет носить с собой все самое необходимое.

Дутики + пальто

Двубортное полупальто, однотонное короткое пальто в стиле кэжуал или милитари допустимо носить с дутиками. Чем неформальнее ваша верхняя одежда, тем уместнее с ней будут смотреться объемные сапожки. Максимально допустимая длина пальто — выше колена, причем силуэт ни в коем случае не должен быть зауженным, иначе избыточно пухлые из-за луноходов лодыжки создадут комический эффект.

Дутики + куртка или свитер

Сделайте ставку на цвет: черно-белый аутфит — универсальный образ на каждый день. Например, с белыми или черными дутиками хорошо будет смотреться косуха, утепленный бомбер, объемная куртка-пилот, длинный свитер мелкой вязки. Обратите внимание: чем пышнее верх, тем лаконичнее должна быть обувь. И наоборот: чем объемнее ваши луноходы, тем аккуратнее и сдержаннее куртка. Ведь вы не хотите превратиться в зефирного человечка?

Дутики как яркая деталь

Если ваша верхняя одежда достаточно монохромна, яркие и забавные дутики сделают образ запоминающимся. Отличный вариант для тех, кто к концу осени успел заскучать по сочным и позитивным оттенкам. И не забудьте добавить уютные аксессуары — огромные шарфы и шапки крупной вязки уравновесят объемную обувь.