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Назван самый популярный в мире бренд одежды
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Назван самый популярный в мире бренд одежды 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Итальянский люксовый бренд Off-White назвали самым популярным брендом одежды. Об этом сообщает Independent.
Cпециалисты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, проанализировали поисковые запросы пользователей в Google, в социальных сетях и на сайтах онлайн-ретейлеров. На основе полученных данных они заключили, что компания афроамериканского дизайнера Вирджила Абло Off-White стала самой востребованной в мире, обгоняя модные дома Gucci, Balenciaga, Prada и Burberry.
В рейтинге Lyst марка поднялась с 33 места на первое всего за один год. Множество знаменитостей стали фанатами Off-White. В их числе оказались супермодель Белла Хадид, певицы Рианна и Бейонсе.
В марте французский модный дом Louis Vuitton назначил Вирджила Абло руководителем направления мужской одежды. «Я очень взволнован и рад тому, что его врожденная креативность и бунтарская склонность к ниспровержению основ сделали его таким популярным — не только в мире моды, но в сфере современной массовой культуры в целом. Его восприятие роскоши и мастерства сыграют важную роль в будущем мужской линии Louis Vuitton», — сказал CEO компании Майкл Берк.
Вирджил Абло — дизайнер, художник, архитектор и инженер, уроженец Рокфорда, штат Иллинойс. Учился в Университете Висконсина в Мэдисоне и получил диплом архитектора в Технологическом институте Иллинойса. Сотрудничал с домом Fendi и другими марками. Бренд Off-White Абло основал в 2012 году, с 2015 года марка представляет свои коллекции на Неделе моды в Париже.
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