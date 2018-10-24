Осенние тенденции в обуви, которые нужно знать

Для этой осени дизайнеры предложили столько разной обуви, что на первый взгляд не получится даже выделить единые тенденции. Мы сделали это за вас — изучили коллекции люксовых брендов и молодых марок, чтобы собрать воедино сапоги, туфли и ботильоны, которые окажутся актуальными прямо сейчас. В нашей подборке — 5 тенденций, которые разнообразят гардероб, сделают интереснее любой образ и просто порадуют тем, какие они необычные.

Сапоги c интерьерными принтами

В таких можно почувствовать себя королевой Викторией. Интерьерные (или гобеленовые) принты обычно выполнены в теплых или пастельных оттенках, которые лучше всего подходят для осени. Они изображают клетку, цветы, растения или перья. Такие стоит носить с романтичными блузками, платьями с оборками и расклешенными джинсами.

Необычный каблук

Каблук в виде монет или маркера, как однажды показали Vetements, может оказаться не самым практичным в любое время года. Однако выручает он в другом: если осенью нужна нарядная, необычная обувь, в которой нужно пойти на свидание, вечеринку или свадьбу, то лучше варианта не найти. Каблук также может быть выполнен из стекла, в виде геометрической фигуры или статуэтки.

Сапоги-трубы

Сапоги с необычно широким голенищем пришли как альтернатива классическим моделям. Они не обтягивают ногу, и — по идее — в них можно заправить любой вид брюк, под которые также надеты колготки или термобелье. Месить грязь в таких и топать по лужам, когда нет возможности обойти, можно без особого страха. Защитят нижнюю одежду и не дадут промокнуть.

Яркий монохром

Вариант для тех, кто устал от черного. Даже если вы не можете отказаться от темного пальто, брюк и аксессуаров, такой пары будет достаточно, чтобы добавить цвета в весь образ.

"Аутентичные" казаки

Сегодня дизайнеры и магазины экспериментируют с казаками кто во что горазд. Иногда даже сложно понять, действительно ли это те самые модные ковбойские сапоги, которые так советуют купить, или слишком необычная интерпретация. Лидирующие позиции сохраняют пока именно "аутентичные" казаки, то есть напоминающие оригинальную обувь жителей Дикого Запада. Обращать внимание стоит на змеиные принты и узоры, наличие пряжек и заостренного или квадратного носа.