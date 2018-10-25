Самые креативные способы выразить свою натуру

Однотонные платья, скучные джинсы, классические туфли — порой так хочется распрощаться с этой серой одеждой. И, пока фея-крёстная в отпуске, пройдёмся по персонажам сегодняшнего бала.

Носки

Самый простой и распространённый способ намекнуть на свою индивидуальность — дизайнерские носки. Фанаты кей-попа могут «пригреть» любимых исполнителей у себя под обувью, любители котиков — обзавестись новыми карманными питомцами.

Даже канадский премьер-министр Джастин Трюдо беззастенчиво выгуливает носочки со «Звёздными войнами» на официальных встречах.

Если и вам не терпится вынести свои предпочтения на публику, придётся основательно подойти к выбору обуви. Один из самых оптимальных вариантов — прозрачные резиновые сапожки или ботинки.

Принты

В создании своего образа можете использовать строгие пиджаки с необычными изображениями — не нонсенс, а стиль. Сегодняшнему потребителю доступны любые рисунки, от персонажей комедии «Симпсоны» до имитации белой плесени. Рискнёте?

Если же вы — неисправимый любитель живописи, заявить о своих взглядах на искусство можно с помощью принтов. Футболкой, штанами или юбкой с автопортретом Ван Гога уже давно никого не удивишь. Однако, будьте осторожнее, демонстрируя всем свой культурный багаж: скажем, если вы будете носить одежду с «Поцелуем» Климта в Вене, в вас сразу увидят туриста.

Очки

Не менее эпатажными могут быть солнцезащитные очки: сегодняшний ассортимент может поразить до глубины души. И если некоторые наиболее радикальные модели можно рассматривать как странный аксессуар, то другие могут предложить возможность по-новому взглянуть на мир. Например, как насчёт двух цветных калейдоскопов в оправе?

Конечно, любители высокой моды возразят — есть более интересные и причудливые наряды. Но повседневной жизни мы не можем надеть на себя шедевр, не выходя за рамки общепринятых норм, так ведь?