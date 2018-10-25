Ещё
Самые креативные способы выразить свою натуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые креативные способы выразить свою натуру 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: fraufluger.ru
Однотонные платья, скучные джинсы, классические туфли — порой так хочется распрощаться с этой серой одеждой. И, пока фея-крёстная в отпуске, пройдёмся по персонажам сегодняшнего бала.

Носки

Самый простой и распространённый способ намекнуть на свою индивидуальность — дизайнерские носки. Фанаты кей-попа могут «пригреть» любимых исполнителей у себя под обувью, любители котиков — обзавестись новыми карманными питомцами.
Даже канадский премьер-министр Джастин Трюдо беззастенчиво выгуливает носочки со «Звёздными войнами» на официальных встречах.
Если и вам не терпится вынести свои предпочтения на публику, придётся основательно подойти к выбору обуви. Один из самых оптимальных вариантов — прозрачные резиновые сапожки или ботинки.

Принты

В создании своего образа можете использовать строгие пиджаки с необычными изображениями — не нонсенс, а стиль. Сегодняшнему потребителю доступны любые рисунки, от персонажей комедии «Симпсоны» до имитации белой плесени. Рискнёте?
Если же вы — неисправимый любитель живописи, заявить о своих взглядах на искусство можно с помощью принтов. Футболкой, штанами или юбкой с автопортретом Ван Гога уже давно никого не удивишь. Однако, будьте осторожнее, демонстрируя всем свой культурный багаж: скажем, если вы будете носить одежду с «Поцелуем» Климта в Вене, в вас сразу увидят туриста.

Очки

Не менее эпатажными могут быть солнцезащитные очки: сегодняшний ассортимент может поразить до глубины души. И если некоторые наиболее радикальные модели можно рассматривать как странный аксессуар, то другие могут предложить возможность по-новому взглянуть на мир. Например, как насчёт двух цветных калейдоскопов в оправе?
Конечно, любители высокой моды возразят — есть более интересные и причудливые наряды. Но повседневной жизни мы не можем надеть на себя шедевр, не выходя за рамки общепринятых норм, так ведь?
Fraufluger.ru: последние новости
Модные тенденции: Казаки или вестерн, кому они подходят Выглядеть на миллион: самые дорогие луки звезд Модный зимний тренд: дутые сапоги и ботинки на все случаи жизни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пынзарь забыла втянуть живот на фото13
Звезды, поправившиеся до неузнаваемости13
«Дочка мужа объявила мне войну из-за наследства»8
Бейонсе шокировала фанатов горячим фото без белья2
Как сифилис изменил моду
Видео
00:15
Шарлиз Терон разделась в рекламном ролике
Звёзды
00:27
Сын шокировал Королеву странным выбором профессии
Звёзды Шоу-бизнес
04:28
7 диет, эффективность которых доказана учеными
Здоровье
00:29
Дакота: «Я в последнее время чаще реву, чем улыбаюсь»
Звёзды
07:59
Чем опасна еда, разогретая в микроволновке
Еда
01:00
Мама Тимати показала, как сын резал пуповину дочки
Звёзды
00:32
Волочкова впечатлила фанатов короткой стрижкой
Звёзды
03:20
Почему фитнес — лучшее средство от осенней хандры
Здоровье
01:30
17 коротких, но важных правил для семейных пар
Психология
04:43
Тернер впервые прокомментировала семейную трагедию
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение