Что француженки носят осенью

Стиль француженок не перестает нас восхищать. Сочетание женственности, шика, практичности и сдержанности, которое умело соблюдают жительницы Франции, работает в любых ситуациях. Демонстрируют его французские модницы и осенью, выбирая не только самые трендовые вещи, но и вневременную классику. В этом сезоне их гардероб должен состоять как минимум из 8 вещей, которые непременно захочется купить.

Пушистая и уютная шуба

Шубы из "чебурашки" и овчины выбирают не только модные француженки, но и звезды по всему миру. Модницы Франции, правда, носят их более практично: лучшее сочетание — с простыми голубыми джинсами. Теплой осенью к образу можно добавить ретро-очки и берет.

Вельветовый костюм

Французские модницы любят совершенно разные костюмы (классические в клетку и просто серые, например). Но мы согласны, что осенью особенно уютно смотрятся комплекты из вельвета. Их можно носить как на голое тело, так и с лаконичными водолазками. А дополнять классическими ботильонами или полусапогами на шнуровке.

Кардиган с декором

Если романтичные блузки носить слишком холодно, можно подобрать на замену кардиганы с интересным декором — оборками, вышивками и переплетениями. Их носят как самостоятельные предметы, так и в многослойных образах — с тонкими топами из шелка, обтягивающими боди и стегаными жилетами.

@sabinasocol

Клетчатое пальто

Шерстяные пальто не уступают своих позиций ни в один осенний сезон. Меняется только мода на принты и декор. Этой осенью, например, клетка стала любимой у дизайнеров. Француженки с ними солидарны: клетчатые пальто в сочетании с классическими ботильонами и джинсами смотрятся стильно, уютно и свежо.

Красный свитер

Красные свитеры приходят на смену шелковым полупрозрачным блузкам алого оттенка, которые были популярны до холодного сезона. Такой яркий цвет делает роковым любой образ. Но в то же время оверсайз-свитеры добавляют им романтичности и простоты.

Черное пальто

Классика вне времени, способная сразу преобразить наряд. Даже если вам кажется, что вы выглядите слишком просто и несоответственно какому-нибудь мероприятию, просто накиньте сверху этот предмет. Образ сразу приобретет долю шика.

@leiasfez

Длинный кардиган с принтом

Еще один уютный предмет — это длинный кардиган, в котором вы точно утеплитесь и забудете про холод. Он был популярен среди звезд стритстайла на прошедших Неделях моды, а теперь француженки носят его и в повседневной жизни. Сочетая, например, вот с такими романтичными ренессансными юбками.

Короткий пуховик

Пока осень еще не успела удивить сильными холодами и пронизывающими ветрами, француженки носят не только пальто, но и короткие пуховики. В промозглую погоду в таких не замерзнешь, а образу они добавляют спортивный шик. Утеплиться можно, надев под такую куртку остромодное худи.