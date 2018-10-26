Ошибки, которые вы совершаете при покупке футболки

Есть вещи, на которые мы практически перестали обращать внимание. Например, как давно ты тщательно выбирала себе отличную базовую футболку, а не заказывала якобы подходящую по размеру в интернет-магазине или брала первую попавшуюся в магазине? Только отвечай честно! Мы можем сказать лишь, что ты зря недооцениваешь некоторые правила подбора одежды, поэтому предлагаем тебе 5 актуальных советов, которые помогут выбрать по-настоящему идеальную футболку.

Правильно подбирай размер

Согласись, что было бы идеально, если бы размерные ряды во всех магазинах совпадали. Вот привыкла ты носить футболки размера М — и везде покупаешь М. Но жаль, что это только мечты. Поэтому важно примерять футболки, если хочешь, чтобы они смотрелись здорово и хорошо сидели.

Твоя идеальная футболка не должна слишком обтягивать или, наоборот, быть слишком свободной. (Мы сейчас говорим о базовом варианте, например о хорошей белой футболке, которая нужна всегда). Если футболка, например, тянет в груди, размер стоит взять побольше. Та же история и с рукавами. Слишком плотная посадка, во-первых, стесняет движения, а во-вторых, ты рискуешь быстрее вспотеть.

Обращай внимание на линию плеч

Если ты не фанатка total oversize, тогда этот пункт для тебя. Идеальная футболка должна хорошо сидеть в плечах. Обращай внимание на то, где проходит линия шва между «телом» футболки и рукавом. Представь, что ты рисуешь манекен. В самом правильном случае шов должен располагаться на 1-2 сантиметра ниже надплечья или проходить ровно по плечевому суставу.

Подбери правильную длину

Нижний край футболки не должен заходить за линию бедер или слишком сдавливать ее. В первом случае мы получаем тунику или платье, а во втором идем выбирать вещицу на размер больше. Идеальная футболка должна скрывать пояс брюк (на средней посадке) и опускаться чуть ниже него. Примеряя футболку, подними руки, чтобы убедиться, что она внезапно не превратится в кроп-топ и не откроет взору твой живот.

Подбери вырез в зависимости от типа фигуры и размера груди

Классический круглый вырез считается универсальным. Однако, если у тебя: а) большая грудь; б) не слишком длинная шея; в) достаточно тяжелый низ, твой вариант — V-образный вырез. Он зрительно вытягивает силуэт, подчеркивает декольте, открывает ключицы и шею, сужает плечи.

Вырез лодочкой — самый опасный и подходит только девушкам со стандартной шириной плеч, а также небольшой грудью, т. к. зрительно увеличивает верх. Футболка с таким вырезом должна немного драпироваться и будто бы стекать от плеч.

Подбери форму футболки

Да, мы не опечатались. У футболок действительно есть свои формы, или фасоны. И, чтобы даже обычная футболка сидела гармонично, важно подбирать фасон в зависимости от типа фигуры.

Обладательницам фигуры типа «прямоугольник» лучше выбирать модели приталенного силуэта и не забывать о V-образном вырезе. «Яблокам» такие футболки тоже подойдут, но на объемный верх садятся и футболки прямого кроя, главное, чтобы вырез был не круглым, тогда эффекта мешка не получится.

Обладательницам фигур типа «груша» или «песочные часы» можно носить футболки как приталенного, так и свободного силуэта. Только в случае с «грушей» важно немного увести внимание от тяжелого низа, поэтому футболка не должна сильно расширяться у бедер.

Slim Fit футболки будут отличным вариантом и для фигуры типа «перевернутый треугольник». Чтобы скрыть слишком широкие плечи, выбирай приталенные варианты с V-образным вырезом.