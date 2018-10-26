Названы самые культовые вещи последних 50 лет

Британский ретейлер Peter Hahn провел опрос среди жительниц Великобритании и составил список самой культовой одежды последних 50 лет. Его опубликовало издание The Sun.

В исследовании приняли участие две тысячи респонденток. В результате, самой любимой вещью в гардеробе британок оказалась мини-юбка, которая, по их мнению, стала символом «молодости и бунтарства 1960 годов». За нее проголосовали 55 процентов женщин.

На второе место попали классические джинсы американского бренда Levi’s 501 (42 процента голосов), на третье — кожаные ботинки британского производителя обуви Dr Martens (37 процентов).

За ними последовала классическая джинсовая куртка. Ее выбрали 34 процента опрошенных.

На пятом месте оказались сапоги до колена (33 процента), на шестом — юбка-карандаш (30 процентов).

Заверяющими в списке стали платье длины макси, обтягивающие джинсы скинни, байкерская куртка-косуха и расклешенные джинсы.