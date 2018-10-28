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Как правильно выбирать зимнюю одежду
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Как правильно выбирать зимнюю одежду 

Anews 3 часа назад
Фото: depositphotos
В рекомендация говориться о том, что куртки и пуховики с искусственным наполнителем очень просто стирать и сушить. Это связано с тем, что синтетические волокна плохо удерживают воду. Синтетический наполнитель не сбивается в комки и не лезет наружу через швы. Также он не вызывает аллергию.
А вот изделия с натуральным наполнителем (пух или пух-перо) имеют ряд особенностей, усложняющих уход за одеждой. Их необходимо правильно стирать и сушить. Также, выбирая пуховик обратите внимание на соотношения наполнителя. Чем больше в составе пера, тем пуховик холоднее.
Лучше всего выбирать изделия с правильной простежкой. Максимальное расстояние между пуховыми секциями должно составлять 15 см — тогда пух не будет сильно «мигрировать». Чтобы пуховик мог удерживать тепло, ткань сверху должна быть водо-и ветронепроницаемой.
Эксперты подчеркивают, что размер одежды также должен быть подобран правильно — верхняя одежда не должна стеснять движения. Лучшая застежка для пуховика или куртки — застежка молния. Она плотно скрепляет борта куртки и не дает теплу выходить наружу.
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