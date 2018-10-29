Цвета, которые помогут выглядеть моложе

Кто за то, чтобы всегда оставаться молодым? Большинство желает, а тот, кто говорит, что не хочет этого, лукавит. Каждый прибегает к разным способам сохранения молодости, умело скрывая возраст с помощью различных уловок. И номер один среди всех, это верный подбор одежды. Дело не только в фасонах и силуэтах выбранных вещей, но в основном в выборе цвета, который сбрасывает со счетов сразу несколько лет.

Уже давно известно, что яркие и светлые тона одежды и аксессуаров играют на руку тем, кто тщательно пытается скрыть свой возраст. Они освежают, придавая лицу необходимый тон. Именно на них и стоит сконцентрироваться любителям выглядеть моложе своих лет.

Беспроигрышный белый

Белый цвет — один из тех цветов, который обязательно должен быть в гардеробе каждой женщины. Одежда белых тонов, не только помогает выглядеть моложе, но привносит всегда в образ некую торжественность.

Пыльная чайная роза

Розовый цвет пастельных тонов непроизвольно срабатывает на руку тому, кто его предпочитает. Он ассоциируется с детскими нежными пяточками, только раскрывшимися бутонами роз, нежными цветками весенней сакуры. Все это говорит о новой жизни, и в то же время нежно оттеняет кожу лица.

Желтый лимон

Желтый цвет, настолько яркий, даже если оттенок совсем приглушенный, что в одежде этого тона невозможно оставаться тусклым и унылым. Его присутствие в одежде всегда задает нужный тон в настроении, тем самым улучшая наш внешний вид.

Бежевый перламутр

Хотя тон "бежевый перламутр" по версии pantone намного темнее, чем мы предполагаем, все же, при упоминании перламутра возникает ассоциация с чем-то светлым и нежным. Именно поэтому, этот цвет так популярен у тех, кто хочет оставаться всегда на волне.

Голубой василек

Нежно-голубой цвет несомненный помощник в столь важном вопросе, как выглядеть хорошо, независимо от возраста. Светлые оттенки голубого срабатывают практически так же, как и белый цвет. Поэтому, при желании выглядеть моложе обычного, выбор цвета очевиден.