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Почему русские женщины любят ходить в халатах дома
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Почему русские женщины любят ходить в халатах дома 

Умная 3 часа назад
Фото: umnaja.ru
Жители Америки и Европы в большинстве своем надевают халаты либо по утрам, либо перед сном, либо после ванны. В то время как многие россияне, а в особенности женщины старшего поколения, носят халаты практически все время, которое они проводят дома. Как же возникла такая традиция в нашей стране?

Родом из Турции

Впервые слово «халат» появилось в арабском языке. Согласно «Этимологическому словарю русского языка» А. В. Семенова, в переводе на русский оно звучит как «почетная одежда». Затем «халат» перекочевал в Турцию, где так стали обозначать «кафтан». И это не случайно. Дело в том, что на Востоке халат изначально вовсе не являлся предметом домашнего гардероба, а был самой настоящей верхней одеждой.
Примечательно, что в родных для халата странах, эти длиннополая одежда с запахом подразделялась на повседневную и праздничную, на императорскую и чиновничью, на мужскую и женскую. Кроме того, именно халат с вышивкой и другими украшениями зачастую являлся щедрой и почетной наградой за те или иные заслуги.

Из Европы в Россию

С турецких берегов халаты «переехали» в Европейскую часть нашей планеты. Произошло это в XVII веке. Однако англичане и представители других соседних с Великобританией государств стали носить халаты исключительно в домашней обстановке. Несмотря на то, что тогда халат надевали исключительно поверх сорочек вкупе с жилетом и брюками, данная одежда в течение более чем 2-х последующих столетий считалась исключительно домашней. Чтобы представить, как это выглядело, достаточно просмотреть сюжеты из отечественного сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Находиться в халате на публике было неприлично. Однако уже в XIX веке в красивом турецком халате можно было покрасоваться и перед гостями.
Появление халата в Европе совпало с периодом царствования российского императора Петра I. Известно, что Петр многое позаимствовал из-за границы. Не стали исключением и экзотические халаты. Конечно, популярными они оказались отнюдь не сразу. Но со временем их приняли и русские. Причем, в XIX веке халаты в России уже носили как мужчины, так и женщины. Тем не менее, халат продолжал оставаться предметом домашнего гардероба, а потому вскоре стал ассоциироваться с уютом и комфортом, а порой и с праздностью и ленью.

Халаты в СССР

В Советском Союзе яркие, богато украшенные и совсем недешевые халаты поначалу восприняли как пережиток прошлого. Однако более подходящей одежды для времяпрепровождения на территории квартиры, комнаты и даже двора так и не нашлось. Именно поэтому в СССР стали также выпускать халаты. Конечно, выглядели они попроще, чем турецкие: не имели вычурной вышивки и шились зачастую из простого ситца, фланели и махровых материалов. Тем не менее, советским женщинам халаты полюбились. И причин тому было несколько.
Во-первых, находиться дома в халате оказалось гораздо комфортнее, чем в том же платье. Во-вторых, в связи со скудностью тогдашнего гардероба другие вещи, предназначенные для выхода в свет или на работу, дамам служили дольше, так как они не так быстро изнашивались. В-третьих, некоторые русские женщины привыкли красоваться модными предметами одежды на людях, дома же, по их мнению, делать это было ни к чему. Хотя, стоит отметить, что у большинства советских гражданок халатов имелось несколько. В том, что был поприличней, можно предстать и перед подругами, а халат похуже надевали для домашней работы.
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