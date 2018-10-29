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Российские звезды, лишенные вкуса
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Российские звезды, лишенные вкуса 

Рамблер 5 часов назад
Знаменитости задают модные тренды, на их наряды ориентируются модницы. Конечно, в выборе концертных и повседневных костюмов большинству из них помогают стилисты, но некоторые звёзды, похоже, решительно отказываются от их услуг. Эти селебрити не стесняются появляться в нелепых, вычурных или чрезмерно откровенных платьях, который без колебаний можно назвать образцом безвкусия.
1. Певица Лолита Милявская. У певицы крупная фигура, но она не прочь примерить обтягивающие наряды, которые больше показывают, чем скрывают. Апофеозом безвкусия Лолиты стал комбинезон, в котором она выступала в прошлом году.
2. Певица Ева Польна. Ева в последние года приобрела статность и не считает нужным маскировать лишние килограммы. Она без смущения появляется на людях в ярких объёмных пальто и платьях, дополненных броскими аксессуарами, что не только не украшает её, но делает ещё габаритнее.
3. Балерина Анастасия Волочкова. Анастасия обожает нескромные позы и столь же нескромные наряды. Она частенько выходит в свет в вульгарных полупрозрачных нарядах и уже давно числится в списке самых безвкусно одетых женщин.
Телеведущая Лера Кудрявцева, певица Лариса Долина, писательница Лена Ленина тоже многократно отличились странным выбором одежды. Смотрите ролик и узнайте, чем они не угодили эстетам.
Женский форум
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