Российские звезды, лишенные вкуса

Знаменитости задают модные тренды, на их наряды ориентируются модницы. Конечно, в выборе концертных и повседневных костюмов большинству из них помогают стилисты, но некоторые звёзды, похоже, решительно отказываются от их услуг. Эти селебрити не стесняются появляться в нелепых, вычурных или чрезмерно откровенных платьях, который без колебаний можно назвать образцом безвкусия.

1. Певица Лолита Милявская . У певицы крупная фигура, но она не прочь примерить обтягивающие наряды, которые больше показывают, чем скрывают. Апофеозом безвкусия Лолиты стал комбинезон, в котором она выступала в прошлом году.

2. Певица Ева Польна . Ева в последние года приобрела статность и не считает нужным маскировать лишние килограммы. Она без смущения появляется на людях в ярких объёмных пальто и платьях, дополненных броскими аксессуарами, что не только не украшает её, но делает ещё габаритнее.