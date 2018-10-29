Александр Васильев: «Я сегодня в моде»

Историк моды Александр Васильев торжественно отпразднует свой 60-летний юбилей 16 декабря 2018 года в МКЗ «Зарядье».
Творческий вечер получил название «Я сегодня в моде». Гостей ждет необыкновенный концерт в трёх отделениях, в котором будут совмещены и классические, и современные жанры. Маэстро моды увлекательно расскажет о своей семье, история которой берет начало в XVIII веке, творческом пути, становлении как театрального художника и историка моды, о работе во Франции, России и других странах. Рассказ будут сопровождать фрагменты музыкальных произведений, уникальные фотографии и видеоматериалы, создающие атмосферу присутствия зрителя в разных исторических эпохах и уголках света.
Зрителей ждёт выставка костюмов звезд театра и кино, платье императрицы Марии Фёдоровны, наряды от Жанны Ланвен, Поля Пуаре и другие шедевры из коллекции Александра Васильева. Маэстро покажет собравшимся фрагмент из премьерного спектакля Аллы Сигаловой, к которому были созданы 250 исторических костюмов. Прозвучат увлекательные истории «без купюр» о людях, сыгравших в судьбе искусствоведа особую роль. Первое отделение также украсит Камерный хор Московской консерватории и Музыкальная группа «Клезмастер».
Стоит отметить, что вечер с Александром Васильевым станет первым юбилейным мероприятием в истории недавно открывшегося МКЗ «Зарядье».
На празднование приглашены друзья юбиляра — звезды балета Большого театра, артисты театра, кино и эстрады. Поздравить Александра Васильева с 60-летием придут Тамара Гвердцители, Вероника Джиоева, Алёна Свиридова, Этери Бериашвили, Алла Демидова, Вера Васильева, а также солисты театра «Геликон Опера», Московского театра оперетты и другие замечательные друзья именинника. Их концертные номера украсят программу второго и третьего отделения юбилейного шоу. Кроме того, в рамках вечера запланирована автограф-сессия Александра Васильева, презентация новой книги воспоминаний юбиляра и множество других приятных сюрпризов.
Александр Васильев — всемирно известный историк моды, искусствовед, коллекционер, театральный художник и популярный телеведущий, почётный член Российской академии художеств, основатель международной премии «Лилии Александра Васильева» и создатель «Первого виртуального интерактивного музея моды и стиля». Его частная коллекция, хранящаяся во Франции, Литве и Москве, регулярно пополняется на протяжении 40 лет и насчитывает более 65 тыс. экспонатов от XVII века до современности. Предметы из собрания Фонда Александра Васильева выставлялись в Австралии, странах Европы, Азии и Америки.
В коллекции есть костюмы королевских особ, принадлежавшие когда-то княжне Марии Щербатовой, баронессе Галине Дельвиг, графине Жаклин де Богурдон, графине Ольге фон Крейц. Кроме того, ее украшают наряды из гардеробов таких звёзд, как Майя Плисецкая, Людмила Гурченко, Ирина Понаровская, Алла Демидова, Наталья Дурова, Людмила Зыкина, Ольга Лепешинская, Любовь Орлова, Лидия Смирнова, Галина Уланова, Наталья Фатеева, Клара Лучко, Ольга Воронец, Алла Баянова… В коллекции маэстро моды шедевры от кутюр, созданные при жизни Коко Шанель, Пьера Бальмена, Пьера Кардена, Славы Зайцева, Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана и других корифеев мировой моды.
В качестве театрального художника Александр Васильев оформил более 120 постановок в 25 странах мира. Он работал над сценическим оформлением и костюмами с Национальным театром в Лондоне, Шотландским балетом в Глазго, Королевским балетом во Фландрии, а также с балетами Японии, США, Чили и др.
Начало в 19.00.
Заказ билетов по тел. +7 (495) 517-6191 и на сайте.