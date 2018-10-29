Александр Васильев: «Я сегодня в моде»

Александр Васильев готовит юбилейный вечер «Я сегодня в моде»

Историк моды Александр Васильев торжественно отпразднует свой 60-летний юбилей 16 декабря 2018 года в МКЗ «Зарядье».

Творческий вечер получил название «Я сегодня в моде». Гостей ждет необыкновенный концерт в трёх отделениях, в котором будут совмещены и классические, и современные жанры. Маэстро моды увлекательно расскажет о своей семье, история которой берет начало в XVIII веке, творческом пути, становлении как театрального художника и историка моды, о работе во Франции, России и других странах. Рассказ будут сопровождать фрагменты музыкальных произведений, уникальные фотографии и видеоматериалы, создающие атмосферу присутствия зрителя в разных исторических эпохах и уголках света.

Зрителей ждёт выставка костюмов звезд театра и кино, платье императрицы Марии Фёдоровны, наряды от Жанны Ланвен Поля Пуаре и другие шедевры из коллекции Александра Васильева. Маэстро покажет собравшимся фрагмент из премьерного спектакля Аллы Сигаловой , к которому были созданы 250 исторических костюмов. Прозвучат увлекательные истории «без купюр» о людях, сыгравших в судьбе искусствоведа особую роль. Первое отделение также украсит Камерный хор Московской консерватории и Музыкальная группа «Клезмастер».

Стоит отметить, что вечер с Александром Васильевым станет первым юбилейным мероприятием в истории недавно открывшегося МКЗ «Зарядье».

Александр Васильев — всемирно известный историк моды, искусствовед, коллекционер, театральный художник и популярный телеведущий, почётный член Российской академии художеств, основатель международной премии «Лилии Александра Васильева» и создатель «Первого виртуального интерактивного музея моды и стиля». Его частная коллекция, хранящаяся во Франции, Литве и Москве, регулярно пополняется на протяжении 40 лет и насчитывает более 65 тыс. экспонатов от XVII века до современности. Предметы из собрания Фонда Александра Васильева выставлялись в Австралии, странах Европы, Азии и Америки.

В качестве театрального художника Александр Васильев оформил более 120 постановок в 25 странах мира. Он работал над сценическим оформлением и костюмами с Национальным театром в Лондоне, Шотландским балетом в Глазго, Королевским балетом во Фландрии, а также с балетами Японии, США, Чили и др.

Начало в 19.00.