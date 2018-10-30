Как выбрать свитер женщинам с пышным бюстом

Редко какая женщина полностью довольна своими формами, многие мечтают об увеличении бюста, считая его объем недостаточным. Но те, кого природа щедро наградила, также не всегда рады подарку судьбы, ведь подбор одежды порой становится настоящим испытанием. Стилист Яна Фисти дает полезные рекомендации пышногрудым дамам, чтобы те выглядели наиболее удачно.

За окном — глубокая осень и пришло время «утепляться». Красивые свитера — отличный вариант для тех, кто не любит мерзнуть и хочет хорошо выглядеть в любую пору года. Выбор поистине огромен, можно найти бюджетные модели и брендовые, но вот незадача — гораздо большее разнообразие все же для обладательниц миниатюрных фигур. Особенно сложно выбирать вещи девушкам и женщинам с внушительными формами. Об этом рассуждает модный стилист Яна Фисти.

«Будем честными, найти для большой груди какие-то хорошо сидящие вещи сложнее, чем для стандартных размеров. А трендовые — вообще задача с множеством звездочек. Что поделать, не знают производители одежды алфавит дальше буквы С. Поэтому ничего не остается делать, как познавать стилистическую алхимию и выбирать те модели свитеров, которые не будут превращать вас в фэшн-версию Фрекен Бок».

Модный блогер дала 7 советов по выбору свитеров, чтобы облегчить модницам «шерстяные» муки. Яна рекомендует обращать внимание на плотность вязки, которая не должна быть слишком низкой. Лучше отдать предпочтение моделям свободного кроя, поскольку вещь не должна быть «в облипку».

Желательно остановить выбор на неглубоких вырезах под горло. Фисти отмечает, что наличие большого количества вязаных аппликаций, косичек и рисунков способствует визуальному увеличению объемов, потому следует выбирать «легкие» версии оформления.

Что касается цвета — здесь можно дать фантазии разгуляться и не ограничивать себя черно-белыми рамками, так как оттенки одежды никак не влияют на визуальное восприятие груди. А вот длина должна доходить до середины линии бедра, ведь сочетание укороченного свитера и большого бюста — проигрышное.

Женщины с пышными формами, по мнению стилиста, могут носить водолазки, только они не должны быть тонкими и короткими, а также не должны сидеть впритык.

Дизайнеры все чаще указывают, что можно выглядеть стильно и привлекательно не только в мини и декольтированных нарядах, но и в удобных, уютных вещах, которыми как раз являются свитера и балахоны, благо в моду как раз вошли вещи в стиле оверсайз.