Знаменитые художники в мире моды

Живопись и мода не так далеки, как кажется на первый взгляд. Истории известны случаи, когда художники не только активно влияли на дизайн одежды, но и напрямую взаимодействовали с создателями знаменитых нарядов. Платье от Сальвадора Дали: знаменитые художники в мире модыСамым первым подобным тандемом можно назвать Сальвадора Дали и модельера Эльзу Скиапарелли . Авангардный дизайнер не только была другом гениального сюрреалиста, но и создавала невероятные наряды с его психоделическими изображениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Schiaparelli official (@schiaparelli) 2 Авг 2018 в 1:15 PDT Модный мир со скептицизмом относился к попыткам Скиапарелли сочетать сюрреализм и дизайн одежды, но признание не заставило себя долго ждать. Совместные творения Дали и Скиапарелли заметила герцогиня Виндзорская, которая пожелала приобрести платье с принтом огромного омара и петрушки, созданными Дали. Наряду с "шокирующим розовым" оттенком, омар по сей день остаётся символом возрожденного модного дома Schiaparelli.

В 2012 легендарная авангардистка Яёи Кусама в сотрудничестве с LV выпустила капсульную коллекцию одежды с любимым принтом. За одержимость единственным орнаментом художница получила прозвище «Принцесса на горошине» — каждое её произведение покрыто точками и кружочками, которые теперь украшают и эти экземпляры высокой моды.

Одного из самых дорогих художников современности Демиена Хёрста, автора знаменитого бриллиантового черепа, вряд ли можно уличить в несоответствии современным трендам. Результаты его коллаборации с The Row удивляют своей свежестью и изысканностью.