Знаменитые художники в мире моды 

Живопись и мода не так далеки, как кажется на первый взгляд. Истории известны случаи, когда художники не только активно влияли на дизайн одежды, но и напрямую взаимодействовали с создателями знаменитых нарядов. Платье от Сальвадора Дали: знаменитые художники в мире модыСамым первым подобным тандемом можно назвать Сальвадора Дали и модельера Эльзу Скиапарелли. Авангардный дизайнер не только была другом гениального сюрреалиста, но и создавала невероятные наряды с его психоделическими изображениями.
Модный мир со скептицизмом относился к попыткам Скиапарелли сочетать сюрреализм и дизайн одежды, но признание не заставило себя долго ждать. Совместные творения Дали и Скиапарелли заметила герцогиня Виндзорская, которая пожелала приобрести платье с принтом огромного омара и петрушки, созданными Дали. Наряду с "шокирующим розовым" оттенком, омар по сей день остаётся символом возрожденного модного дома Schiaparelli.
Другой старинный модный дом, Louis Vuitton, давно и основательно занимается поддержкой и популяризацией современного искусства. Здание огромного парижского фонда современного искусства — один из самых известных музеев во всей Европе, а лучшие творцы иногда разрабатывают дизайны для знаменитого бренда.
В 2012 легендарная авангардистка Яёи Кусама в сотрудничестве с LV выпустила капсульную коллекцию одежды с любимым принтом. За одержимость единственным орнаментом художница получила прозвище «Принцесса на горошине» — каждое её произведение покрыто точками и кружочками, которые теперь украшают и эти экземпляры высокой моды.
Другой популярный японский художник, Такаши Мураками, не только работает с модными домами, но и вкладывается в собственный бренд. Узнаваемые инфантильные цветочки можно увидеть на кедах, куртках, и даже наклейках для ноутбука.
Одного из самых дорогих художников современности Демиена Хёрста, автора знаменитого бриллиантового черепа, вряд ли можно уличить в несоответствии современным трендам. Результаты его коллаборации с The Row удивляют своей свежестью и изысканностью.