Стильные шарфы для спасения от холодов

В такую погоду без теплого шарфа из дома ни ногой! Удачно подобранный аксессуар это залог яркого и завершенного образа. Клетка, минимализм или абстрактный принт? Главное, найти тот вариант, который подойдет по стилю и укроет от капризов погоды. Мы сделали подборку самых интересных и актуальных предложений этого сезона. Зима близко: 14 стильных шарфов для спасения от холодов

ZARA

Черный акриловый шарф с принтом в духе модного дома Versace возможно не самый практичный, но очень симпатичный вариант из новой коллекции ZARA.

И если акрил не будет защищать от порывов ветра, то внимание окружающих будет греть душу.

MOSCHINO x H&M

На днях в Нью-Йорке прошла презентация лимитированной коллекции Moschino и H&M. Коллаборация пропитана истинно итальянской любовью к роскоши и американской провокационностью. Дизайнер Джереми Скотт отдал дань уважения девяностым, поп-культуре и поколению MTV.

Синий шарф с логотипом бренда и персонажами Диснея — аксессуар для тех, кто любит быть в центре внимания. Ограниченная серия поступит в продажу 8 ноября.

BURBERRY

Визитной карточкой Burberry стала клетка "Nova", которая сделала этот бренд одним из самых узнаваемых в мире.

Этот теплый кашемировый шарф в классическую клетку выполнен в актуальных цветах нового сезона.

HUGO

Объемный широкий шарф из новой коллекции Hugo подойдет тем, кто по утрам с трудом расстается с пледом.

Уютный кирпично-красный аксессуар с бахромой добавит оригинальности и глубины любому образу.

UNIQLO