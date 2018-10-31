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5 вещей Кэрри, которые пригодятся этой осенью
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5 вещей Кэрри, которые пригодятся этой осенью 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Разнообразный, хаотичный и неординарный гардероб персонажа Кэрри Брэдшоу не так-то просто разделить на категории. И все же в ее бесчисленных нарядах найдутся вещи, которые являются главными и незаменимыми составляющими всего стиля.
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Так, Кэрри искренне любила свою шубу из енота, которую носила от начала до конца "Секса в большом городе". К ней она могла надеть как классические черные брюки, так и платья-комбинации. Кроме того, она так же, как и великая Коко Шанель, считала, что маленькое черное платье — это спасение в любой ситуации.
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Не обходился ее гардероб и без классических приталенных жакетов: самая популярная модель, которая была модной в 90-х и актуальна сейчас, — в тонкую белую полоску; но был у нее и остромодный красный вариант с плечиками и акцентом на талии.
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
К нему можно подобрать вневременную юбку миди — например, силуэта карандаш, которая идет девушкам любого роста (у Сары Джессики Паркер он составляет 160 сантиметров).
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
И конечно, одна из главных деталей любого капсульного гардероба — это белая рубашка.
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Ее Кэрри могла надевать как самостоятельную вещь, которая играла роль платья, а также с мини-юбками или, наоборот, строгим, но романтичным комплектом из черных брюк и трикотажного топа.
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