5 вещей Кэрри, которые пригодятся этой осенью

Разнообразный, хаотичный и неординарный гардероб персонажа Кэрри Брэдшоу не так-то просто разделить на категории. И все же в ее бесчисленных нарядах найдутся вещи, которые являются главными и незаменимыми составляющими всего стиля.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Так, Кэрри искренне любила свою шубу из енота, которую носила от начала до конца "Секса в большом городе". К ней она могла надеть как классические черные брюки, так и платья-комбинации. Кроме того, она так же, как и великая Коко Шанель, считала, что маленькое черное платье — это спасение в любой ситуации.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Не обходился ее гардероб и без классических приталенных жакетов: самая популярная модель, которая была модной в 90-х и актуальна сейчас, — в тонкую белую полоску; но был у нее и остромодный красный вариант с плечиками и акцентом на талии.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

К нему можно подобрать вневременную юбку миди — например, силуэта карандаш, которая идет девушкам любого роста (у Сары Джессики Паркер он составляет 160 сантиметров).

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

И конечно, одна из главных деталей любого капсульного гардероба — это белая рубашка.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Ее Кэрри могла надевать как самостоятельную вещь, которая играла роль платья, а также с мини-юбками или, наоборот, строгим, но романтичным комплектом из черных брюк и трикотажного топа.