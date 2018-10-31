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Открытие выставки Вячеслава Зайцева «Exercice»
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Открытие выставки живописи и графики Вячеслава Зайцева «Exercice» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: партнерский материал
4 ноября 2018 года в рамках ежегодной общегородской акции «Ночь искусств 2018» в 20:30 в Библиотеке искусств им. А. П. Боголюбова, располагающейся в городской усадьбе Н. С. Третьякова (ул. Сущевская, дом 14), состоится торжественное открытие выставки живописи и графики Вячеслава Зайцева. В выставочных залах библиотеки будут представлены более 70 работ знаменитого художника, выставка продлится до 20 декабря 2018 года.
Вячеслав Зайцев — прославленный российский художник-модельер, которому по праву принадлежит первенство в отечественной моде. Наряду с модой серьезное значение в творчестве Вячеслава Зайцева занимают живопись и рисунок.
Его живописные работы не связаны с темой дизайна одежды. Они передают эмоции и чувства художника, его философское восприятие жизни. Произведения Вячеслава Зайцева декоративны, они всегда ярки и самобытны, наполнены удивительной авторской фантазией.
Персональные выставки художественных работ Вячеслава Зайцева неоднократно проходили в городах Соединенных Штатов Америки, Бельгии, Франции, Эстонии. Пять его живописных и графических работ постоянно выставлены в московской Третьяковской галерее, а несколько полотен из серии «Как молоды мы будем» можно увидеть в Музее истории Москвы.
Вячеслав Зайцев — академик РАХ, Народный художник России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, кавалер орденов «Знак Почёта» и «За заслуги перед Отечеством» (IV степени). Он по праву воспринимается сегодня как великий мастер всемирного значения.
Женский форум
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