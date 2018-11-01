Меховые детали, которые добавят вашему образу роскоши

Ни слова о шубах! Только о пушистых вещицах, которые можно носить с начала сентября до конца мая.

Воротники

Не успели купить новое пальто? Просто пришейте к старому меховой воротник — и оно будет смотреться совершенно иначе! Этот аксессуар подойдет к любому из 10 видов пальто, актуальных осенью-2018. А еще его можно прицепить на парку, кожаную куртку, пуховик или даже платье.

Горжетки

По сути горжетка — тот же воротник, но с одним отличием: она должна полностью оборачиваться вокруг шеи. Так еще называют меховую накидку с хвостом, головкой и лапками животного. Горжетку носят поверх пальто, классических пиджаков, водолазок и свитеров.

Еще несколько лет назад считалось, что горжетка должна быть только из дорогого меха — каракуля, норки, соболя. Однако это уже не особо актуально, ведь искусственный мех давно перестал быть признаком дурного вкуса.

Шарфы

Шарф отличается длиной. Его можно обмотать вокруг шеи несколько раз (горжетку — только один) и завязать в крупный узел (с воротником так не сделаешь). И если меховой шарф с шубой — это перебор, то меховой шарф и пальто из фактурного материала — идеальное сочетание.

Манжеты

Помните шубку Снегурочки? У нее был не только меховой воротник, но и меховые манжеты. Злая мода решила разлучить их и заставила нас выбрать один из двух вариантов: или манжеты, или воротник. Не знаем, как вам, а нам нравятся модели с пушистой окантовкой рукавов!

Рукава

Рукава вовсе не обязательно должны быть вшиты в куртку или свитер, их можно носить как отдельный аксессуар. И при желании сочетать с любыми блузами или платьями. Безусловно, на такое решатся не все, но есть смысл попробовать.

Варежки

Тонкие варежки, связанные из меха, можно начинать носить с первых чисел ноября — они отлично заменят вам кожаные перчатки. Посмотрите на Кьяру Ферраньи, It-girl из Италии: она надела варежки, когда выпал первый снег — красные меховые и белые пушистые смотрятся одинаково уютно. Да, в них невозможно набирать сообщение на телефоне и достать из сумки помаду, но красота требует жертв!

Муфты

Еще одна альтернатива перчаткам — меховая муфта. Положили в нее ручки — и греетесь. Отлично, если муфта будет контрастировать с вашим пальто (как на втором фото) — так она сразу становится изюминкой образа.

Шапки

Так, руки утеплили, теперь утепляем голову. Нужна шапка — меховая, пушистая, как у настоящей боярыни! Шутка. Хотя нет, не шутка: носите меховую шапку с кожаной курткой или с пальто нараспашку. Выбирайте спокойные оттенки: белые, черные, бежевые, коричневые.

Наушники

Не хотите носить шапку, чтобы не испортить укладку, наденьте хотя бы меховые наушники! Сочетайте их с верхней одеждой или покупайте в комплекте с перчатками и шарфиком. Да, вы будете выглядеть забавно, но точно не глупо. Ведь зимой в России в наушниках будет холодно, а осенью — в самый раз.

Ботильоны

Осенне-зимние ботильоны с мехом — классика жанра. Это, пожалуй, самая сдержанная меховая вещь в нашей подборке. Они понравятся даже самым консервативным модницам и подойдут практически к любому осеннему наряду (но только не в спортивном стиле!).

Сумки

Кажется, меховые сумки никогда не выйдут из моды: дизайнеры продолжают включать их в свои коллекции и не устают придумывать замысловатые сочетания оттенков, фактур и материалов. Любая меховая сумочка обратит внимание на себя и свою владелицу.