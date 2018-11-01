Осенний гардероб топ-моделей Victoria's Secret

Модели, которые участвуют в грандиозных шоу Victoria's Secret, выглядят недосягаемыми — кажется, что они носят вещи, который могут подойти только таким же стройным, подтянутым и высоким девушкам, как они.

Но на деле оказывается, что участницы показов одной из самых известных марок нижнего белья в обычной жизни выбирают довольно простые и удобные вещи. Конечно, не без элементов, которые подчеркнут их отличную форму — ведь на кастингах надо выглядеть во всеоружии.

Этой осенью, например, многие из моделей предпочитают обычным скинни-джинсам остромодные кожаные брюки. Они могут быть сделаны из лакированного материала или же матового. Кожаные брюки можно сочетать с жакетом или пальто с анималистичным принтом (еще один хит этого сезона), а также оверсайз-ветровками.

Harper’s Bazaar

Некоторые девушки остаются верны классике, а потому выбирают самые простые голубые джинсы прямого кроя — это беспроигрышный вариант для любого случая и любимый предмет гардероба у многих моделей. К ним подбираются яркие кроп-куртки или укороченные топы — наподобие тех, которые представлены в коллаборации Moschino x H&M.

Еще один беспроигрышный вариант — одеться в стиле школьницы-бунтарки: в короткую клетчатую юбку, косуху, футболку с изображением рок-группы и грубые ботинки. Такой образ пусть и является классикой, все равно выделяется из всех остальных и гармонично смотрится именно осенью.