Futurum трансформируется в глобальный проект

8 ноября в Точке кипения — Санкт-Петербург на территории технопарка «Ленполиграфмаш» состоится первый Futurum St. Petersburg. Показы и презентации модных современных дизайнеров из Санкт-Петербурга пройдут в рамках баркемпа «Национальная технологическая революция 20.35».

В Futurum St. Petersburg примут участие 15 дизайнеров: С7МЬ, SNEZHANA NYC., ZA_ZA, Esenina, M_U_R, THEASH, AMPLITUDA, Vilena Timoshenko, ETNX, Boy.Ar, PRIMORA''', POLINA IGNATOVA, OLGA CHERNOSCHEKOVA, MATH, SNIFF.

Вход на показы свободный.

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В рамках Futurum St. Petersburg пройдут открытые лекции Fashion Global Talk. Сотни молодых дизайнеров и выпускников профильных учебных заведений создают собственные бренды одежды и аксессуаров, однако, не все знают про современные технологии и материалы, про способы выхода на международные рынки, а также защиту собственного дизайна и авторские права. Все эти вопросы раскроют приглашенные эксперты на Fashion Global Talk.

«Futurum St. Petersburg — производное от FashionNet — программы перезагрузки индустрии моды в России. Futurum St. Petersburg — стартовая точка для запуска серии мероприятий Futurum по всей России. Futurum в Москве и Санкт-Петербурге формируют среду нового поколения, которое перевернёт индустрию. Активные молодые таланты сегодня — это бренды недалекого будущего, его герои», — Президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский.

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Организатор Futurum St.Petersburg — Национальная палата моды

Соорганизаторы — Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), технопарк «Ленполиграфмаш»

7 и 8 ноября 2018 года в «Точке кипения — Санкт-Петербург» в третий раз пройдет баркемп «Национальная технологическая революция 20.35» — неформальная образовательная конференция, главными организаторами которой являются сами участники. Основной фокус проведения мероприятия в этом году — повышение конкурентоспособности российских предприятий и поиск путей выхода на глобальные рынки.