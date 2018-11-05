Тренд сезона — вещи из вельвета: какие выбрать и с чем носить

Правило «Все новое — это хорошо забытое старое» можно легко применить к текущему осенне-зимнему сезону. Дизайнеры решили не изобретать велосипед, а переиначить наследие предшественников и дать ретровещам вторую жизнь. Прямиком из запыленного шкафа, где хранится уже давным-давно ненужная одежда, на олимп взошел вельвет.

Роскошные дивы и представители буржуазного общества, университетская элита и богема, дерзкие рок-н-ролльщики и хиппи — за десятки лет вельвет успел покорить всех. Даже в Советском Союзе одежда из этого материала была популярной. Видимо, мы никогда не расстанемся с вельветом. Он снова возвращается и забирает себе все лавры победителя в этом сезоне. Что ж, осталось разобраться, как носить вещи из вельвета и выглядеть не старомодно, а стильно.

Свежий взгляд

Рыжие вельветовые брюки клеш — это стильный привет из 1970-х, но не торопись доставать их из маминого гардероба. В своем прежнем виде они, скорее всего, будут выглядеть очень скучно, так что стоит «раскрасить» эту винтажную вещь новыми цветами. Если ты решила приобрести одежду из вельвета, то обязательно выбирай самые смелые варианты: розовые брюки, синий пиджак или пальто глубокого кофейного оттенка, — это как раз то, что тебе нужно. Долго искать точно не придется: масс-маркет предоставляет огромный выбор, так что найти что-то по душе не составит труда.

Строгая классика или игра фантазии

Вельвет, конечно, больше всего ассоциируется с классическими вещами, поэтому стильный костюм из этого благородного материала станет отличным приобретением и дополнит твой базовый гардероб. Добавь к нему любую однотонную водолазку, подходящую по цвету, и вуаля — твой ультрамодный образ готов. Это идеальный вариант для тех, у кого нет времени придумывать стильные комбинации, а хорошо выглядеть очень хочется.

Если же ты любительница сложных и интересных нарядов, с вельветом можешь попробовать самые разные сочетания. Брюки клеш из этого материала отлично смотрятся с хлопковыми рубашками, водолазками, свитерами крупной вязки, кожаными куртками, ботильонами на каблуке и даже ковбойскими ботинками. В общем, полностью полагайся на свою фантазию и придумывай яркие образы.

Яркий акцент

Тебе будет достаточно даже вельветового аксессуара, чтобы заявить о себе как о настоящей моднице. Например, маленькая сумочка или стильная шляпка придадут твоему облику винтажного шика, а вельветовые ботильоны станут отличным акцентом в образе в стиле casual.