Ещё
Вещи из вельвета: какие выбрать и с чем носить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренд сезона — вещи из вельвета: какие выбрать и с чем носить 

WMJ.ru 11 часов назад
Фото: WMJ.ru
Правило «Все новое — это хорошо забытое старое» можно легко применить к текущему осенне-зимнему сезону. Дизайнеры решили не изобретать велосипед, а переиначить наследие предшественников и дать ретровещам вторую жизнь. Прямиком из запыленного шкафа, где хранится уже давным-давно ненужная одежда, на олимп взошел вельвет.
Роскошные дивы и представители буржуазного общества, университетская элита и богема, дерзкие рок-н-ролльщики и хиппи — за десятки лет вельвет успел покорить всех. Даже в Советском Союзе одежда из этого материала была популярной. Видимо, мы никогда не расстанемся с вельветом. Он снова возвращается и забирает себе все лавры победителя в этом сезоне. Что ж, осталось разобраться, как носить вещи из вельвета и выглядеть не старомодно, а стильно.

Свежий взгляд

Рыжие вельветовые брюки клеш — это стильный привет из 1970-х, но не торопись доставать их из маминого гардероба. В своем прежнем виде они, скорее всего, будут выглядеть очень скучно, так что стоит «раскрасить» эту винтажную вещь новыми цветами. Если ты решила приобрести одежду из вельвета, то обязательно выбирай самые смелые варианты: розовые брюки, синий пиджак или пальто глубокого кофейного оттенка, — это как раз то, что тебе нужно. Долго искать точно не придется: масс-маркет предоставляет огромный выбор, так что найти что-то по душе не составит труда.

Строгая классика или игра фантазии

Вельвет, конечно, больше всего ассоциируется с классическими вещами, поэтому стильный костюм из этого благородного материала станет отличным приобретением и дополнит твой базовый гардероб. Добавь к нему любую однотонную водолазку, подходящую по цвету, и вуаля — твой ультрамодный образ готов. Это идеальный вариант для тех, у кого нет времени придумывать стильные комбинации, а хорошо выглядеть очень хочется.
Если же ты любительница сложных и интересных нарядов, с вельветом можешь попробовать самые разные сочетания. Брюки клеш из этого материала отлично смотрятся с хлопковыми рубашками, водолазками, свитерами крупной вязки, кожаными куртками, ботильонами на каблуке и даже ковбойскими ботинками. В общем, полностью полагайся на свою фантазию и придумывай яркие образы.

Яркий акцент

Тебе будет достаточно даже вельветового аксессуара, чтобы заявить о себе как о настоящей моднице. Например, маленькая сумочка или стильная шляпка придадут твоему облику винтажного шика, а вельветовые ботильоны станут отличным акцентом в образе в стиле casual.
WMJ.ru: последние новости
Беременная Боярская пришла на ювелирный прием TOUS в сапфирово-синем платье, а Бондарчук — в кожаной мини-юбке Магия соблазнения: топ-модель Даутцен Крез примерила образ чародейки и сексуальное белье из своей новой коллекции Поющая лягушка, поросенок-гимнаст и Селена Гомес с заливистым смехом: смотрим новогодний мини-фильм Coach
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прошу совета: девственница в 27 лет150
Прошу совета: почему замужняя подруга перестала общаться?10
Как вчера было: звезды до пластики21
Камасутра для робких: 6 лучших поз для первого раза с новой девушкой
Басков женится, но Лопырева больше не невеста98
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
01:00
Беременная Татьяна Терешина снялась обнаженной
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
10:03
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Здоровье
01:00
Стас Костюшкин узнал об измене жены из телепередачи
Звёзды
04:43
Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
Звёзды
11:53
Фото с Верой Алентовой вызвало неожиданную реакцию
Звёзды
05:33
Как попрошайки выманивают у вас деньги
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение