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Модные вещи наступающей зимы
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Модные вещи наступающей зимы 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ноябрь в самом разгаре, а это значит, что осени осталось доживать последние деньки — зима может вступить в свои права в любое время и без расписания.
Пора готовить гардероб к приближающимся морозам и выбирать вещи, которые будут соответствовать последним тенденциям. Их задали не только на подиуме, но и в стритстайле, в том числе топовые модели.
Так, Белла Хадид уже несколько раз появлялась в уютном платье-свитере — идеальной вещи, которая будет актуальна как минимум до следующего апреля.
В качестве верхней одежды подходит все, но звезды стритстайла настоятельно рекомендуют обзавестись шубой из овчины — она и греет отлично, и смотрится стильно, и дарит чувство уюта при каждой носке.
Harper’s Bazaar
Под нее можно подобать клетчатый костюм — классика стиля преппи вернулась на подиумы (вспомните показ Versace) и на улицы модных столиц. Интереснее всего смотрятся яркие комплекты.
В качестве вечернего наряда завсегдатаи стритстайл-хроник выбирают красные атласные платья — этот цвет пусть и был популярен несколько сезонов подряд, зимой все равно смотрится свежо и роскошно.
Harper’s Bazaar
Снова оказались на острие моды прозрачные сумки и пакеты — любая такая модель подойдет ко всему (пуховикам, шерстяным пальто, грубым дубленкам и пушистым шубам), в отличие от классических вариантов.
Чтобы утеплиться, можно надеть кожаные штаны, которые блогеры облюбовали этой осенью, причем не только черного цвета, но и коричневого, красного, зеленого. К любой из перечисленных вещей подойдут универсальные треккинговые ботинки, которые спасут от слякоти, снежной каши, луж и гололеда.
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