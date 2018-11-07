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Как выглядеть стильно, если на улице холоднее -20
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Как выглядеть стильно, если на улице холоднее -20 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: depositphotos
Как оставаться стильной зимой? Шесть подсказок помогут вам выделиться в холодный сезон.

1. Гольфы

Если любите короткие юбки, кюлоты и шорты, обязательно купите гольфы как альтернативу колготкам или дополнение к ним. Высокие толстые носки, гольфины хорошо смотрятся с ботинками-джодпурами, ботильонами, челси.
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Для создания образа в стиле бохо-шик выбирайте вязаные гольфы в сером, черном или коричневом цвете. Более классический аутфит — пара тонких хлопковых гольфов с черным тренчкотом и обувью на устойчивом каблуке.

2. Стильные перчатки

Выбор огромный: от гловелетт до меховых варежек. Пара перчаток коричневого или черного цвета отлично смотрится с повседневными образами.
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Багряно-красные или леопардовые перчатки добавят в образ контраста. Удлиненные перчатки рекомендуем надевать к модным пальто с укороченными рукавами.

3. Шарфы оверсайз

Это абсолютный мастхэв зимнего сезона. Обернув огромный шарф или палантин вокруг шеи, вы почувствуете себя уютнее. А можно просто перебросить его через плечо и дополнить солнцезащитными очками — это красиво.
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Шарф оверсайз сочетается с любой одеждой, но исключительно и особенно хорошо он смотрится в сочетании с зимним пальто, свитером свободного кроя, кардиганом и кожаной курткой.

4. Головной убор

Головные уборы — это и украшение, и тепло, и возможность скрыть неудачную укладку.
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Меховые казачьи шапки, шапки с помпонами, шерстяные береты и вязаные повязки на голову подойдут к одежде непринужденного стиля.

5. Ботфорты

Высокие сапоги из кожи или замши, на шпильке или плоской подошве — обувь, которую обожают модные блогеры и звезды стритстайла. Так почему бы и вам не взять на вооружение этот тренд?
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Ботфорты можно носить с тренчкотом, свитером-платьем (только выбирайте его правильно, чтобы не стать похожей на гусеницу), скинни и джемпером — не ошибетесь!

6. Пальто-накидка

Эта оригинальная верхняя одежда хорошо смотрится в осенних оттенках: бежевом, черном, темно-синем, светло-коричневом и красном.
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Некоторые накидки дополнены искусственным мехом по воротнику, капюшоном. К такому пальто подойдут высокие сапоги.
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