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Британский стиль в наших условиях
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Британский стиль в наших условиях 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Погода в Великобритании может быть знакома многим жителям наших необъятных широт — непредсказуемая, вечно холодная, с проливными дождями, туманами и ветрами. Поэтому местные модницы, которые населяют королевство, изощряются в составлении гардероба — он должен быть настолько же практичным, насколько и стильным.
Так, в качестве верхней одежды многие предпочитают классические шубы из гладкого меха (он может быть искусственным). Они отлично подходят к любым строгим вещам, а также сочетаются с кэжуал-одеждой. Классические шубы средней длины могут быть коричневого, черного и темно-зеленого цветов.
Другие же предпочитают тяжеловесные дубленки — модели серого и белого оттенков смотрятся вполне женственно и даже нежно. Под эту верхнюю одежду как нельзя лучше идет серый шерстяной блейзер, который можно дополнить разноцветным свитером и футболкой (горловина должна проглядывать из-под свитера). А завершить образ можно простыми голубыми джинсами прямого фасона — именно их чаще всего выбирают британки.
Если вы пока не готовы переходить к тяжелой артиллерии в виде шуб и дубленок, обратите внимание на длинные пальто в клетку — они теплее моделей средней длины, а за счет принта смотрятся свежее. И чтобы серая осень не давала грустить, с ней можно бороться яркими аксессуарами, которые выбирают британки, например цветными беретами.
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