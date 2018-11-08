Как покупать качественные вещи без ущерба бюджету

Все мы любим качественные вещи, но почему-то продолжаем скупать на распродажах сомнительный хлам, который потом годами кочует с полки на полку. Как наконец-то перестать покупать всё подряд и перейти на действительно нужные и качественные вещи? Сегодня отличный день, чтобы поразмышлять над этим вопросом, ведь 8 ноября отмечается Всемирный день качества.

Всемирный день качества — история праздника

Начиная с 1989 года, во второй четверг ноября во всём мире отмечается Всемирный день качества. Этот день был отмечен на календаре для того, чтобы обратить внимание на проблемы качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, ведь для мировой экономики это очень важное понятие.

Что же подразумевается под качеством, и как отличить достойную вещь от «одноразовой»? Словарь дает следующее сухое и универсальное определение критериев качества — это критерии «эффективности функционирования». То есть, говоря простым языком, — это то, насколько долго и эффективно служит нам вещь.

Разумеется, логичным будет покупать только качественные товары, и это касается всего, начиная с продуктов и заканчивая детскими игрушками. Но почему же тогда так популярны магазины «Всё по 50 рублей», и почему, когда мы видим привлекательную цену, рука так и тянется за кошельком, хотя мы понимаем, что за условные сто рублей вещь просто не может быть качественной?

«Мы не настолько богатые, чтобы покупать дешёвые вещи»

В разных источниках эта фраза приписывается и Бернарду Шоу , и барону Ротшильду, и французскому модельеру Мадлен Вионне. В любом случае, тот, кто произнес эту крылатую фразу впервые, обладал незаурядным мышлением. Ведь на первый взгляд кажется, что связь линейна: дешевые вещи — для скромных людей, дорогие — для богачей. В чем тут подвох, обычно понимают все опытные потребители.

Некачественные вещи быстрее выходят из строя. Дешёвая техника быстрее ломается, у неё меньше производительность и мощность. Синтетическую одежду неприятно носить, и она скорее покрывается катышками, чем вещи из натуральных тканей. Шампуни и моющие средства дорогих брендов, как правило, более концентрированные, и на одно применение их требуется меньше, поэтому одной баночки или флакона хватает на более долгий срок.

Дешёвые вещи не подлежат ремонту. Вопрос спорный, так как от дорогой вещи ждёшь, что она прослужит долго и не будет ломаться вовсе. Однако, если потребуется ремонт, литые корпусы дешёвых гаджетов никто и не подумает вскрывать, одежда из синтетики рвётся не по шву, о ремонте копеечных детских игрушек никто и не заикается.

Для бизнеса некачественные вещи — антиреклама. Это еще один аргумент против экономии на качестве, на этот раз — для предпринимателей. Клиенты просто не вернутся к вам больше никогда, если почувствуют дискомфорт от подобного рода экономии на себе.

Ручной труд стоит дороже, чем штамповка, хрупкий пластик дешевле, чем натуральные материалы, эффективность компонентов дорогого крема доказывается клиническими исследованиями, и это тоже стоит денег. Если вы хотите, чтобы покупка оправдала затраты, то покупайте качественные товары: они действительно стоят своих денег. Дешёвые некачественные товары не экономят наш бюджет, и вот почему.

Дешёвые вещи вредят экологии. То, что не подлежит ремонту, в нашей стране, пока ещё только вступающей на путь переработки отходов, в 90% случаев отправляется на свалку. И эта проблема приобретает масштабы бедствия. Каждый человек должен нести персональную ответственность за каждую вещь, от которой он решил избавиться.

Дешёвые и некачественные вещи доставляют меньше удовольствия. В качестве примера хочется привести обыкновенные пластиковые стулья, знакомые всем, кто бывал в недорогих уличных кафе практически во всех городах нашей страны. Эти стулья просаживаются под весом человека, скрипят, в них некомфортно. Стоят они совсем недорого. Но между ними и более дорогими стульями пролегает пропасть.

Качественная вещь надёжна, в отличие от дешёвой подделки. Многим женщинам известна ситуация, когда ломается каблук. После этого дешёвую обувь долго обходишь стороной. Многие мужчины, пересаживаясь на более дорогие автомобили, не могут вернуться к машинам в прежней ценовой категории. Дело в том, что качественная вещь, если и подводит, то «предупредит» вас задолго до этого события. И, скорее всего, не один раз, таким образом избавляя и от репутационных рисков.

Психологи уверены: в нашем подсознании есть прямая взаимосвязь между ценой вещи и нашим отношением к ней. То, что досталось нам «по дешёвке», не заслуживает бережного отношения и доверия к себе. Например, дешёвая косметика и парфюмерия не окажет даже эффекта плацебо. Мы не вкладываем в такие вещи особенных надежд и ожиданий. И наоборот, дорогие вещи повышают самооценку, мы бережём их и наслаждаемся ими. Однако финансовые причины — не единственное, что влияет на принятие решения о покупке. Товары низкого качества не только обходятся нам «дороже» в долгосрочной перспективе, но и приносят с собой другие проблемы.

Как покупать качественное и при этом меньше тратить Осознанность — это первый помощник в этом деле. Например, 20 предметов гардероба из синтетики равны по стоимости 4 качественным вещам. Они будут доставлять больше удовольствия, а шкаф перестанет быть похожим на «Нарнию». Планирование бюджета. Это подразумевает и осознанный подход к тратам, и откладывание средств на качественные и более дорогие вещи. Внимательное отношение к покупкам. Всегда обращайте внимание на состав изделий и продуктов, на гарантийный срок или срок годности, читайте отзывы на товары, которые вы запланировали приобрести.

Каждый покупает то, что ему по карману. Понятия «дорого» и «дёшево» очень субъективны. Покупать максимально качественное из того, что доступно вам — это путь к экономии, а не расточительство. Попробуйте начать сегодня, в Международный день качества!