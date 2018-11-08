Как покупать качественные вещи без ущерба бюджету 

Все мы любим качественные вещи, но почему-то продолжаем скупать на распродажах сомнительный хлам, который потом годами кочует с полки на полку. Как наконец-то перестать покупать всё подряд и перейти на действительно нужные и качественные вещи? Сегодня отличный день, чтобы поразмышлять над этим вопросом, ведь 8 ноября отмечается Всемирный день качества.
Всемирный день качества — история праздника
Начиная с 1989 года, во второй четверг ноября во всём мире отмечается Всемирный день качества. Этот день был отмечен на календаре для того, чтобы обратить внимание на проблемы качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, ведь для мировой экономики это очень важное понятие.
Что же подразумевается под качеством, и как отличить достойную вещь от «одноразовой»? Словарь дает следующее сухое и универсальное определение критериев качества — это критерии «эффективности функционирования». То есть, говоря простым языком, — это то, насколько долго и эффективно служит нам вещь.
Разумеется, логичным будет покупать только качественные товары, и это касается всего, начиная с продуктов и заканчивая детскими игрушками. Но почему же тогда так популярны магазины «Всё по 50 рублей», и почему, когда мы видим привлекательную цену, рука так и тянется за кошельком, хотя мы понимаем, что за условные сто рублей вещь просто не может быть качественной?
«Мы не настолько богатые, чтобы покупать дешёвые вещи»
В разных источниках эта фраза приписывается и Бернарду Шоу, и барону Ротшильду, и французскому модельеру Мадлен Вионне. В любом случае, тот, кто произнес эту крылатую фразу впервые, обладал незаурядным мышлением. Ведь на первый взгляд кажется, что связь линейна: дешевые вещи — для скромных людей, дорогие — для богачей. В чем тут подвох, обычно понимают все опытные потребители.
Дешёвые некачественные товары не экономят наш бюджет, и вот почему.
- Некачественные вещи быстрее выходят из строя. Дешёвая техника быстрее ломается, у неё меньше производительность и мощность. Синтетическую одежду неприятно носить, и она скорее покрывается катышками, чем вещи из натуральных тканей. Шампуни и моющие средства дорогих брендов, как правило, более концентрированные, и на одно применение их требуется меньше, поэтому одной баночки или флакона хватает на более долгий срок.
- Дешёвые вещи не подлежат ремонту. Вопрос спорный, так как от дорогой вещи ждёшь, что она прослужит долго и не будет ломаться вовсе. Однако, если потребуется ремонт, литые корпусы дешёвых гаджетов никто и не подумает вскрывать, одежда из синтетики рвётся не по шву, о ремонте копеечных детских игрушек никто и не заикается.
- Для бизнеса некачественные вещи — антиреклама. Это еще один аргумент против экономии на качестве, на этот раз — для предпринимателей. Клиенты просто не вернутся к вам больше никогда, если почувствуют дискомфорт от подобного рода экономии на себе.
- Ручной труд стоит дороже, чем штамповка, хрупкий пластик дешевле, чем натуральные материалы, эффективность компонентов дорогого крема доказывается клиническими исследованиями, и это тоже стоит денег. Если вы хотите, чтобы покупка оправдала затраты, то покупайте качественные товары: они действительно стоят своих денег.
Однако финансовые причины — не единственное, что влияет на принятие решения о покупке. Товары низкого качества не только обходятся нам «дороже» в долгосрочной перспективе, но и приносят с собой другие проблемы.
- Дешёвые вещи вредят экологии. То, что не подлежит ремонту, в нашей стране, пока ещё только вступающей на путь переработки отходов, в 90% случаев отправляется на свалку. И эта проблема приобретает масштабы бедствия. Каждый человек должен нести персональную ответственность за каждую вещь, от которой он решил избавиться.
- Дешёвые и некачественные вещи доставляют меньше удовольствия. В качестве примера хочется привести обыкновенные пластиковые стулья, знакомые всем, кто бывал в недорогих уличных кафе практически во всех городах нашей страны. Эти стулья просаживаются под весом человека, скрипят, в них некомфортно. Стоят они совсем недорого. Но между ними и более дорогими стульями пролегает пропасть.
- Качественная вещь надёжна, в отличие от дешёвой подделки. Многим женщинам известна ситуация, когда ломается каблук. После этого дешёвую обувь долго обходишь стороной. Многие мужчины, пересаживаясь на более дорогие автомобили, не могут вернуться к машинам в прежней ценовой категории. Дело в том, что качественная вещь, если и подводит, то «предупредит» вас задолго до этого события. И, скорее всего, не один раз, таким образом избавляя и от репутационных рисков.
- Психологи уверены: в нашем подсознании есть прямая взаимосвязь между ценой вещи и нашим отношением к ней. То, что досталось нам «по дешёвке», не заслуживает бережного отношения и доверия к себе. Например, дешёвая косметика и парфюмерия не окажет даже эффекта плацебо. Мы не вкладываем в такие вещи особенных надежд и ожиданий. И наоборот, дорогие вещи повышают самооценку, мы бережём их и наслаждаемся ими.
Как покупать качественное и при этом меньше тратить
- Осознанность — это первый помощник в этом деле. Например, 20 предметов гардероба из синтетики равны по стоимости 4 качественным вещам. Они будут доставлять больше удовольствия, а шкаф перестанет быть похожим на «Нарнию».
- Планирование бюджета. Это подразумевает и осознанный подход к тратам, и откладывание средств на качественные и более дорогие вещи.
- Внимательное отношение к покупкам. Всегда обращайте внимание на состав изделий и продуктов, на гарантийный срок или срок годности, читайте отзывы на товары, которые вы запланировали приобрести.
Каждый покупает то, что ему по карману. Понятия «дорого» и «дёшево» очень субъективны. Покупать максимально качественное из того, что доступно вам — это путь к экономии, а не расточительство. Попробуйте начать сегодня, в Международный день качества!