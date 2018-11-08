Вещи Moschino и H&M перекупщики продают втридорога

Вещи Moschino и H&M продают на барахолках дороже в несколько раз

Новая коллаборация знаменитых брендов одежды наделала шуму еще до массового старта продаж.

На вечеринке, прошедшей в честь создания совместной коллекции вещей Moschino и H&M, побывал весь свет российского шоу-биза. Но Филипп Киркоров Яна Рудковская отличились особенно: по домам они уезжали с многочисленными сумками, потому как скупили абсолютно все вещи из коллаборации.

@fkirkorov

В магазинах же продажи открылись утром 8 ноября. Самым предприимчивым понадобилось всего несколько часов, чтобы начать перепродавать одежду из коллаборации Moschino и H&M на онлайн-барахолках.

В некоторых случаях перекупщики завышают цену втрое. Видимо, рассчитывают на неосведомленность потенциальных покупателей о том, сколько вещи на самом деле стоят в официальных точках продаж брендов.

Открытые источники

На онлайн-барахолке такие сапожки предлагают приобрести за полсотни деревянных, хотя в официальном магазине они стоят дешевле — 32 999 руб.

Открытые источники

Акция "все по одной цене". Снова сильно завышенной, между прочим. К примеру белое платье-худи с капюшоном (второе справа на фотографии) стоит в официальном магазине 5 999 рублей против 10 тысяч у перекупщиков.

Правда, большинство вещей в повседневном луке совмещать будет тяжело даже самым отъявленным модникам. Тяжелые клепки, массивные золотые цепи и чересчур яркие или нарочито детские принты в ежедневный образ впишутся не так-то просто.

@hm

А вот на Хэллоуин такой лук был бы в самый раз. Жаль, с выпуском коллекции запоздали.