Женская одежда, которую недолюбливают мужчины

Девушки выбирают предметы гардероба не только потому, что им нравится цвет или фасон. Они рассчитывают произвести впечатление на противоположный пол, и в этом нет ничего предосудительного. Однако мужчины тайно ненавидят кое-какие предметы одежды, и девушки, которые носят их, не вызывают у них симпатии.

1. Леопардовый принт. По мнению многих мужчин, одежда с леопардовым принтом выглядит вульгарно и подчёркивает дурной вкус девушки. К тому же, такая одежда делает образ хищным, а мужчинам вовсе не хочется выглядеть в собственных глазах жертвой.

2. Штаны-афгани. Бесформенные штаны скрывают все прелести женской фигуры и делают фигуру громоздкими. Ну и ассоциации с памперсами просто неизбежны.

3. Джинсовый комбинезон. Комбинезон кажется мужчинам предметом из детского гардероба и навевает мысли о приходе рабочих.

4. Лосины и леггенсы. Лосины и леггенсы смотрятся лишь на идеальной фигуре. Если у женщины есть хоть малейшие несовершенства тела, обтягивающие лосины тут же их подчеркнут.

5. Странная обувь. Произведения дизайнеров обуви, чья фантазия порой выходит за границы разумного, вызывают у мужчин недоумение. Увидев девушку в туфлях с замысловатым каблуком или босоножках на вычурной платформе, мужчина всерьёз задумается и психическом здоровье красавицы.