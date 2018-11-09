Mercedes-Benz Fashion Week Russia — дважды финалист престижных премий в области PR и коммуникаций

На сайте европейской премии European Excellence Awards опубликован шорт-лист, в который попало крупнейшее московское fashion-мероприятие — Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В этом году в конкурсе приняли участие более 3000 проектов.

Напомним, что в августе 2018 года Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала также финалистом международной премии Campaign Event Awards.

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Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве — крупнейшая Неделя моды в Восточной Европе и Азии. Проходит 2 раза в год, в марте и октябре, начиная с 2000 года. Более 100 российских и зарубежных дизайнеров каждый сезон представляют свои коллекции на подиумах MBFW Russia в «Манеже». Более 50 тысяч человек посещают MBFW Russia каждый сезон. Ее регулярно освещают издания из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Кореи и Японии. Организатором Mercedes-Benz Fashion Week Russia в течение 18 лет является Artefact, мероприятие проходит при коммуникационной поддержке крупнейшего коммуникационного агентства SPN Communications.

European Excellence Awards — престижная премия в области PR и коммуникаций в Европе. Присуждается с 2007 года.

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz.