На сайте европейской премии European Excellence Awards опубликован шорт-лист, в который попало крупнейшее московское fashion-мероприятие — Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В этом году в конкурсе приняли участие более 3000 проектов.
Напомним, что в августе 2018 года Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала также финалистом международной премии Campaign Event Awards.
Помимо российской Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в шорт-листе European Excellence Awards — Google, Facebook, MasterCard, Microsoft Europe, Coca-Cola, PepsiCo, Philips, Procter & Gamble, Samsung Electronics Nordic, IKEA, Virgin Atlantic & Virgin Holidays, Adidas, BURGER KING и другие. Награждение состоится 6 декабря в Дублине.
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Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве — крупнейшая Неделя моды в Восточной Европе и Азии. Проходит 2 раза в год, в марте и октябре, начиная с 2000 года. Более 100 российских и зарубежных дизайнеров каждый сезон представляют свои коллекции на подиумах MBFW Russia в «Манеже». Более 50 тысяч человек посещают MBFW Russia каждый сезон. Ее регулярно освещают издания из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Кореи и Японии. Организатором Mercedes-Benz Fashion Week Russia в течение 18 лет является Artefact, мероприятие проходит при коммуникационной поддержке крупнейшего коммуникационного агентства SPN Communications.
European Excellence Awards — престижная премия в области PR и коммуникаций в Европе. Присуждается с 2007 года.
Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz.
За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте.