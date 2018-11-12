В стиле 80-х: самые модные серьги сезона

Мода циклична, и, как бы мимолетны ни были тренды, они рано или поздно возвращаются. Вот уже несколько сезонов весь fashion-мир погрузился в ностальгию по прошлому.

Разношерстная культура 80-х снова на пике популярности. Броская одежда, короткая длина и яркие аксессуары — это эпоха крайностей во всем! Мы собрали для тебя самые стильные сережки в стиле 80-х, чтобы ты оставалась в тренде и смогла дополнить свой ретрообраз подходящими аксессуарами.

Эпоха свободы и вседозволенности — именно так можно охарактеризовать яркие и динамичные 80-е. Молодежные субкультуры, музыкальные направления и активный интерес к спорту — все это вместе сформировало уникальный стиль того времени. В эпоху, когда каждый хотел быть индивидуальностью, выбор одежды осуществлялся по принципу «Чем ярче, тем лучше». И аксессуары, кстати говоря, тоже служили способом самовыражения. Серьги, браслеты и ожерелья — все должно было быть чрезмерным!

Сейчас, когда модный мир придерживается минимализма, сложно представить себе образы 80-х во всей красе. Однако отголоски этой эпохи звучат очень уверенно. Например, в этом сезоне в твоем арсенале должны появиться стильные и яркие украшения. Даже если ты не приемлешь сложные и броские наряды, крупные серьги станут отличным дополнением к твоему образу.

Кольца

Серьги-кольца не покидают нас со времен дерзкой эпохи диско. Как бы ярко ни выглядели эти украшения, даже самые робкие девушки с удовольствием интегрируют их в свой гардероб. Все потому, что перед нами богатый выбор таких сережек. Ты можешь примерить как аккуратные золотые кольца в минималистичном дизайне, так и яркие модели, декорированные этническими деталями или драгоценными камнями. Носить такие серьги можно не только с одеждой стилистики 80-х. Даже в классическом образе кольца будут выглядеть органично.

Стильная геометрия

Но не только круглые кольца — знаковая деталь 80-х. Вообще все геометрические фигуры цитируют культуру того времени. Квадраты, прямоугольники, овалы и даже сложные футуристические модели очень актуальны в этом сезоне. Подбирая серьги к своему наряду, будь очень аккуратна, ведь они должны вписываться в твой образ и не противоречить ему. Обращай внимание на детали. Например, серьги в виде квадратов будут органично смотреться в паре с объемным пиджаком благодаря острым углам в форме той или другой вещи. А вот овальные модели сережек больше подойдут к женственной шифоновой блузке или коктейльному платью с рукавами-фонариками.

Цепочки

Удлиненные серьги-цепочки — это тоже характерная черта 80-х. Эти аксессуары в духе максимализма, между прочим, обладают большим преимуществом. Такие серьги визуально вытягивают лицо и подчеркивают скулы. Так что с таким украшением все твои достоинства не останутся незамеченными. Носить подобные серьги лучше с убранными волосами, иначе их волшебный эффект не подействует.

В нашей галерее мы собрали самые стильные модели сережек в стиле 80-х на любой вкус и бюджет. Вдохновляйся!