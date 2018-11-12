Что делать, если вы ненавидите шопинг

Блогер Ирина делится секретами легкого шопинга.

Меня зовут Ирина, мне 43 года и я ненавижу шопинг. О моей «болезни» знают только самые близкие, которых диагноз обошел стороной — и мама, и дочь, и даже муж с удовольствием ходят по магазинам, выбирая-примеряя-покупая-радуясь. А я сижу в ближайшей кофейне с книжкой в руках, периодически вздрагивая от возгласов: смотри, то я купил (а) и охраняя пакеты с купленными не мной вещами. Как я дошла до такой жизни?

Сначала моя «болезнь» никак не проявлялась. Все было просто — в СССР шопинга не было, как и секса. Первый звоночек прозвучал, когда я в возрасте 19 лет впервые попала в Париж и дама-гид отвела нас не куда-нибудь, а в Галерею Лафейет. Увидев это одежно-аксессуарно-обувное изобилие, моя неокрепшая психика получила травму на всю жизнь. Я бродила как в музее, круг за кругом, и яркая одежда сливалась в бесконечный калейдоскоп. Через пару часов меня нашла девушка из нашей туристической группы, увешанная фирменными пакетами, и спросила: как, ты ничего не купила? Поняв, что при выходе из магазина меня ждет туристический автобус и всеобщее осуждение (боже мой, она НИЧЕГО не купила!), я оказалась перед практически невыполнимой задачей — пойти туда, не знаю куда, и купить то, не знаю что. В результате я схватила первую попавшуюся вещь — к счастью, ею оказался серый кашемировый свитер, прослуживший верой и правдой 10 лет. Но, как говорят, осадочек остался.

Дальше все было хуже — с появлением в нашей стране магазинов, супермаркетов, гипермаркетов. мегамоллов моя «болезнь» развивалась стремительно и сомнений не осталось: шопинг я не люблю. Я не могу ходить по магазинам «просто так», «посмотреть», «повеселиться», «поднять настроение». Мой математического склада мозг требовал четких целей и оптимизации функции шопинга на минимум трат времени, денег и энергии.

В общем, нужно было научиться жить с этим диагнозом, потому что я прекрасно видела разницу между хорошо и плохо одетой женщиной — и мне хотелось быть в рядах первых. Стоило придумать что-то, что облегчит мои страдания. Волшебное средство неожиданно было найдено в моем биржевом прошлом.

Ведь что такое по сути шопинг? Это инвестиция в гардероб, которая должна приносить нам дивиденды в виде комплиментов, уверенности в себе, хорошего настроения, соответствия статусу — и это помимо чисто утилитарных функций одежды и обуви.

А значит, шопинг должен подчиняться правилам биржевой торговли.

Что покупаем

«Газпрома», пальто классического покроя: длинное черное и бежевое средней длины;

тренч бежевого цвета

джемпер черный и серый

футболка с рукавами

белая майка-алкоголичка

белая рубашка

тельняшка

черный пиджак костюмного покроя

темно-синие джинсы прямого покроя

серое платье-футляр

маленькое (по смыслу) черное платье

черная юбка-карандаш

туфли на хорошем каблуке черного и телесного цвета;

черные сапоги на каблуке

кроссовки

босоножки

черная сумка

очки и яркий платок. Первое правило инвестора, который выходит на биржу — диверсифицируй портфель. Что это значит? Это значит «не клади все яйца в одну корзину», если хочешь получить максимальный доход. То есть в нашем портфеле должны быть и «голубые фишки», и перспективные интересные активы. «Голубые фишки» — это базовый гардероб, предметы которого будут приносить дивиденды в течение длительного времени. Да, стоят «голубые фишки», как правило, немало — это уровень «Роснефти» Сбербанка — но игра стоит свеч, дивиденды они платят отличные. Количество вещей базового гардероба может быть разным — странно советовать одно и то же жительницам Сочи и Норильска. Мой вариант был сформирован 5 лет назад и стабильно приносит доход по сей день:

Выбираем площадку

Выбор площадки — один из важнейших этапов биржевой торговли. Поэтому нужно уделить ему должное внимание. Основных вариантов два — онлайн-площадки (интернет-магазины) и офф-лайн (обычные магазины). Выбор велик в обеих категориях, поэтому необходимо сузить его, используя такие критерии, как твой возраст (я не захожу в молодежные магазины), размер (опять же, не все магазины пока готовы работать с размером 48+), статус и бюджет (от ЦУМа до секонд-хэнда), доступность (для некоторых городов совет покупать в мегамоллах звучит так же, как и совет покупать на Луне).

С интернет-магазинами немного сложнее — нужно быть уверенной в размере и делать поправку на то, что иногда все не так, как кажется, поэтому стоит почитать отзывы, прежде чем принять решение. Помните нашумевшую историю про покупку подушки, оказавшейся предметом интерьера для кукольного домика? Или фото «ожидания-реальность»? Чтобы определить размер, нужно внимательно читать инструкции на сайте или зайти в магазин с аналогичными размерами — английскими или французскими, например, и примерить юбку, брюки, платье, топ, записав результаты.

Когда покупать

В биржевой торговле есть всего три составляющих: вход, удержание позиции и выход. Переводя на язык шопинга: покупаем, носим, убираем из гардероба. Я просматриваю весь сезонный гардероб на предмет его актуальности и сочетаемости; составляю комплекты и изучаю мнения экспертов-стилистов, определяя, на что стоит потратить деньги в этом сезоне, чтобы получить максимум дивидендов.

На первых порах, не надеясь на свою память, я фотографировала получившиеся в результате анализа образы — и это навсегда избавило меня от размышлений на тему «что надеть?».

Результатом анализа должно стать четкое понимание: что именно, какого цвета и фасона тебе нужно. Пару слов о цвете: советую определиться со своим типом, раздобыть палитру подходящих цветов и ходить с ней по магазинам, прикладывая к тем вариантам, которые кажутся тебе подходящими. Это существенно увеличит доходность твоих инвестиций!

Как выглядит на практике такой подход? Мне в этом сезоне понадобились белые балетки в поддержку «морской темы» гардероба — и был куплен прекрасный вариант из перфорированной кожи с сине-красными элементами вдоль подошвы. Я была избавлена от необходимости тратить кучу времени на шопинг, потому что мне нужно было просто зайти в магазин, потратить две минуты на обзор витрин и полок, чтобы понять: подходящего варианта нет — иду в другой магазин; подходящий вариант есть — примеряю!

Если я понимаю, что вещь прослужила мне верой и правдой как минимум сезон, отлично вписалась в мой гардероб, но уже стала неактуальной — убираю вещь из гардероба. Не стоит расставаться с любимыми вещами насовсем — мода переменчива и возвращается через несколько лет, и поход на личный склад «Я и Мои Бывшие Вещи» позволяет совершенно бесплатно пополнить гардероб.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Ну, и конечно, инвестор должен все время учиться, совершенствовать практические навыки и искать нестандартные решения, исследовать рынок — новые игроки появляются, старые уходят в небытие. Поэтому следите за тенденциями моды, оставайтесь в тренде, учитесь сочетать «голубые фишки» и «перспективные активы». Еще важнее научиться себя контролировать и вовремя признавать свои ошибки. И успех инвестора непременно придет к вам!

Да, я по-прежнему не люблю шопинг. Но окружающие об этом не знают — я научилась справляться со своей «болезнью»!