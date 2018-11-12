15 показов модных дизайнеров из Санкт-Петербурга

15 показов модных современных дизайнеров из Санкт-Петербурга

8 ноября в «Точке кипения — Санкт-Петербург» на территории технопарка «Ленполиграфмаш» состоялся первый Futurum St. Petersburg. Показы и презентации модных и современных дизайнеров из Санкт-Петербурга прошли в рамках баркемпа «Национальная технологическая революция 20.35». 15 подиумных показов и открытые лекции Fashion Global Talk про современные технологии, дизайн и материалы, способы выхода на международные рынки, защиту авторских прав.

Vilena Timoshenko

@vilenatimoshenko

Futurum St. Petersburg открыл показ молодого бренда Vilena Timoshenko. Шубы, цепи и винил — основные тренды, которые мы еще не раз увидим сегодня на подиуме. Как считает сама дизайнер, главное отличие ее коллекции — антигендерность. Замысел коллекции, в целом, сложный: сравнение Бога и человека. Внимание привлекают сами вещи: например, нежно голубой костюм с декорированными золотой фурнитурой плечами в сочетании с традиционной славянской прической «корзинка», сплетенной из белокурых кос модели. Царский мотив: тюлевое платье под вполне современным тренчем цвета деним.

показ Vilena Timoshenko

Мужская куртка с вышивкой на спине а-ля имперский герб, ярко-желтая куртка из виниловой ткани. И, пожалуй, один из самых запоминающихся элементов коллекции — развевающийся при ходьбе черный плащ из плотной ткани до пояса и шелковой нижней части. Сама дизайнер вышла на подиум в костюме из ткани анималистичного змеиного принта.

ETNX

@etnx_fashion

Первая коллекция ETNX (Этникс) — V I M A N A оправдывает философию бренда, заложенную в само название, — переосмысление древнеиндийской культуры сквозь призму современных технологий. Показ переносит нас в мир будущего. В процессе создания одежды использовались: голографические ткани, компьютерная симуляция ткани, шелкография флуоресцентными красками, светящиеся LED-элементы в текстиле. Свободная обувь из замши, изображение божества, свободный крой. Мужской черный камзол с геометрическими акцентами — треугольник, круг, квадрат, выстраивающими вертикаль, и зеленая флуоресцентная строчка по оборке.

показ ETNX

И женский комбинезон из серебряной ткани с косухой, собранной из разных материалов, — похоже на пэчворк будущего, где вместо ткани в мелкий цветочек из бабушкиного сундука будет использоваться винил, металлик, кожа анималистичного принта. Настроение показа поддерживает этническая электронная музыка.

Alina Gritsaeva

@dat_ghurl

«Внимание! Спасибо за внимание!» — лозунг коллекции, написанный практически на каждой из вещей. Дизайнер бренда Alina Gritsaeva считает, что главная проблема поколения — стремление привлечь внимание, не имея при этом никакой цели. Чтобы не замерзнуть: меховые шубы оттенков сирени и лайма, флуоресцентные ленты — отражатели как у дорожных работников и варежки, пришитые к рукавам, как в советском детстве. Здесь есть место и для белоснежного укороченного пуховика, спущенного с плеч, — прочно устоявшийся тренд уже нескольких сезонов. Цветные меховые шапки-горшки со свисающими железными цепями и меховые чрезмерно удлиненные накидки, перекинутые через одно плечо.

показ Alina Gritsaeva

Асимметричное пальто, сшитое из двух половинок разных каракулевых шуб, а также мужские брюки кроя диско-клеш из черного винила со змеиной перфорацией. В такой коллекции холодно не будет точно.

PRIMORA’’’

@primora_brand

Показ бренда PRIMORA’’’ стал настоящим музыкальным перформансом с live-выступлением на электрогитаре и барабанах. Основной цвет коллекции — песочно-бежевый. Брендированные свисающие ленты, полуспущенные пуховики, аксессуары — сумки и портупеи из широких лент с логотипом бренда. Вся одежда легко интегрируется в повседневность, что отвечает основной задаче дизайнеров: «Change decorations. Not yourself.

показ PRIMORA’’’

В современном мире, когда стали доступны все блага цивилизации, покупаемые вещи обесцениваются от сезона к сезону. Все это напоминает бесконечную гонку. Мы решили остановиться и присмотреться к деталям, ведь во всей этой игре важен только ты сам». Стиль показа напомнил времена хиппи и рок-н-ролла Джона Леннона

POLINA IGNATOVA

@kitpipi

“Midnight garden” — коллекция бренда POLINA IGNATOVA. Источник вдохновения — природа, цветы, насекомые, птицы — «нарядная одежда» в авангардной трактовке. Так, первый выход — модель с кляпом во рту, украшенным кристаллизованным бисером. Следующий выход — прозрачное платье из черной сетки с игривыми розовыми меховушками на босоножках.

показ POLINA IGNATOVA

Шляпа-тюль черного цвета, обильно декорированная цветными аплицированными нашивками из бисера и пайеток. Коллекция-оксюморон, сочетание несочетаемого, шутка, игра. Финальный выход — модель в черных колготках и платке в крупную черно-белую клетку и черных очках.

Организатор Futurum St.Petersburg — Национальная палата моды.

7 и 8 ноября 2018 года в «Точке кипения — Санкт-Петербург» в третий раз прошел баркемп «Национальная технологическая революция 20.35» — неформальная образовательная конференция, главными организаторами которой являются сами участники. Основной фокус проведения мероприятия в этом году — повышение конкурентоспособности российских предприятий и поиск путей выхода на глобальные рынки.