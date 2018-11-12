«Если моя девушка такое наденет, я ее брошу»

Что думают мужчины о модной зимней женской обуви

Дутики, мунбуты, армейские ботинки — это круто, стильно и практично. Но мужчины явно хотят, чтобы мы сначала отморозили, а потом переломали ноги в тоненьких сапожках на шпильке. Увы.

Участники дискуссии:

Валерий, 23 года, студент

Александр, 35 лет, фотограф

Сергей, 40 лет, администратор ресторана

Марк, 43 года, музыкант

Меховые ботинки

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Валерий: «Это калоши поверх ботинок? А изнутри еще торчат бабушкины носки? Что за жесть?»

Александр: «Фотографию спасает фон и миловидное лицо девушки. То, что у нее на ногах, носить нельзя в принципе».

Сергей: «Я все понимаю: ноги не промокнут и будут в тепле, но носить такое можно только на даче. Или ночью».

Марк: «Девушки скажут, что я несправедлив, но увы — такова жизнь. Мужчинам такое носить можно, это удобно и комфортно. Девушкам нельзя. Это антисекс».

Мунбуты

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Валерий: «А прикольно. Это так уродливо, что даже красиво. Но если моя девушка наденет такое, я ее брошу».

Александр: «Напоминают ботинки для сноуборда. Наверное, в них тепло и удобно, но скинни и отсутствие куртки, пальто или шубы как бы намекает, что на самом деле девушке не особо холодно. Тогда зачем? Глупо».

Сергей: «Мило подчеркивают контраст огромной подошвы и тонких ножек».

Марк: «Мне иногда кажется, что в поисках самой уродливой женской обуви дизайнеры достигли дна, но нет, каждый год появляется что-то новое — и всегда ужаснее прежнего. Выглядит как (нецензурно)».

Армейские ботинки

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Валерий: «Мне скорее нравится. Удобно, прикольный цвет. Гулять по городу — самое то».

Александр: «Как-то… никак. Ботинки и ботинки, немного напоминают берцы или мартенсы, но более женственные. Нормально смотрится».

Сергей: «Какой-то бабушкин стиль, дореволюционный. Если грамотно подобрать верх, может смотреться стильно, но не в предложенном варианте».

Марк: «К таким ботинкам нужно платье в рюшах, тогда сработает контраст и будет сексуально. А так — нет».

Угги

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Валерий: «Ну наконец-то, как же без этих уродливых валенок! Нет ничего ужаснее для девушек».

Александр: «Весь образ как бы говорит нам: "Я одинокая нищая студентка"».

Сергей: «Это еще кто-то носит? Я думал, об уродливости этих валенок уже знают все».

Марк: «Отличная обувь, чтобы гулять с собакой в парке вечером. Никто не пристанет, никто не обратит внимания».

Тимберленды

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Валерий: «Женщина в мужской обуви выглядит стремно».

Александр: «Я читал, что эти ботинки придумали для лесорубов. Ну, если есть задача изобразить лесоруба, то все в порядке».

Сергей: «Лучше, чем все, предложенное выше, но я не понимаю, а нормальную обувь на каблуке, подчеркивающую ножки, нам сегодня покажут?»

Марк: «Банально, скучно, не особо женственно. Когда уже до дам дойдет, что удобство вторично, а красота первична? На такое смотреть не хочется».

Унты

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Валерий: «В антураже смотрится прикольно. Снег, загородный дом… Почему бы и нет, классные пушистые валенки».

Александр: «Для загородной прогулки отлично, а в городе я бы такого не понял».

Сергей: «Вот удивительно, угги выглядят как… как какой-то ужас, а это прикольно».

Марк: «Идея забавная, но нога же выглядит на пять размеров больше, чем в реальности, может, сразу надеть лыжи?»

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Каблуки

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Валерий: «О, вот это секси! Если бы моя девушка так ходила всегда!»

Александр: «Услада! Изящно, ножки видны — любуюсь».

Сергей: «Я почти потерял надежду! Пожалуйста, издайте указ, по которому все женщины должны носить такую обувь!»

Марк: «Идеально. Шпилька, подчеркнутая щиколотка, роскошно просто! Спасибо, что завершили подборку страшной обуви этой красотой!»