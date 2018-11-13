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Девушку выгнали из Лувра из-за декольте
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Девушку выгнали из Лувра из-за декольте 

Lenta.ru + ещё 10 21 час назад
Фото: Lenta.ru
Австралийскую модель и модного блогера Ньюшу Сиех (Newsha Syeh) выгнали из Лувра из-за чересчур откровенного наряда. Об этом сообщает Daily Mail.
В Instagram-аккаунте 25-летней Сиех появилась фотография, где она стоит в черном мини-платье с глубоким вырезом. «Вчера охранник остановил меня у входа в Лувр из-за внешнего вида. Он скорчился, послал отвратительные жесты в мой адрес и с ненавистью в глазах приказал мне прикрыться», — рассказала девушка в stories и добавила, что этот случай «разбил ей сердце».
@mewsha
Многие подписчики одобрили решение охранника, обзывая модель «проституткой». «Она, видимо, перепутала Лувр с шопинг-моллом», — язвили они в комментариях к снимку.
Тем не менее, публикация собрала 32 тысячи лайков.
В октябре бельгийская модель Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле. На появившейся в сети фотографии девушка позирует в черной бурке у входа в музей, демонстрируя нижнюю часть полностью обнаженного тела. Автором снимка стал австралийский фотограф Джесси Уокер.
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