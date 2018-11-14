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Какие украшения носить с темной одеждой
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Какие украшения носить с темной одеждой 

Sunmag + ещё 1 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"
Зимой от обилия темных цветов в одежде начинаешь даже чувствовать вину перед самой собой: вроде летом ты с удовольствием носила и канареечный желтый, и радужную полоску, и даже самые наглые оттенки розового, а с наступлением холодов в черный цвет хочется «уйти» как в уютный кокон. И ничего ужасного в этом нет, с тех пор как то же маленькое черное платье стало легендой, а черное пальто — символом элегантности.
Пожалуй, у нас к Вселенной остается один вопрос: чем бы разнообразить всю эту армию черно-серо-коричневой одежды, которая для многих из нас станет своеобразной униформой аж до апреля?
Предлагаем делать маленькие яркие вставки из аксессуаров и украшений, а также не забывать, что цветные камни и блеск золота — это те добавки, которые «витаминизируют» любой самый мрачный образ.

Браслет из белого и розового золота

Если у вас в гардеробе много базовых простых оттенков, то на золоте вы можете в буквальном смысле не экономить: крупные украшения из благородного сверкающего металла на темном фоне выглядят как настоящие суперзвезды.

Золотое колье с танзанит ситалом и фианитами

Есть оттенки, которые имеют почти что гипнотический эффект. И насыщенный фиолетовый тон камня как раз из их числа. С пестрой одеждой этот камень потеряется, а вот темный фон, наоборот, даст ему продемонстрировать всю природную магию.

Серьги с кристаллами Swarovski

Кристаллы в правильной огранке сияют не хуже, чем бриллианты, а значит, добавят к темной одежде эффект искусственного освещения.

Золотая брошь с гранатом

Броши отлично «зажигают» однотонные вещи своим присутствием, причем лучше даже не в единственном числе, а в дуэте или трио из одного и того же металла, но с разными камнями и вставками.

Серебряный браслет с янтарем

Перед вами украшение, которое гарантированно соберет массу комплиментов. Ювелирные дизайнеры посвятили пчелам отдельную коллекцию, но это украшение вышло самым реалистичным и уникальным в своем роде.

Золотое кольцо с топазами и параибами

В поисках сочных красок мы натыкаемся на новые необычные камни. Один камень в этом украшении вы точно узнаете без подсказки — голубоглазый топаз, а вот второй называется параиба в честь бразильского штата, который славится своими белыми пляжами с зелеными берегами.

Золотое колье

На темном фоне много золота не бывает, особенно если оно выполнено так изящно, как это колье из тончайших золотых цепочек. В пару к нему идут длинные серьги с синонимичным дизайном, чтобы удачно завершить вечерний образ.
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